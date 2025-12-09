Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, alertó a sus seguidores al contar el mal momento que le toca atravesar a pocos días de convertirse en mamá. En sus redes sociales, la modelo compartió una dulce postal en la que muestra su pancita de embarazada, pero sorprendió con una frase que generó preocupación: “No puedo ni caminar”.

El mal momento de Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, a días de ser mamá: "No puedo ni caminar"

Mientras transita la semana 37 de su embarazo, Daniela Christiansson reveló el difícil episodio físico que está atravesando. La modelo alarmó a sus seguidores al compartir una foto luciendo su pancita, en la que escribió: “No puedo ni caminar”.

Daniela Christiansson

A través de sus historias de Instagram, la influencer publicó una imagen posando con un look deportivo frente al espejo. Sobre la postal, se sinceró y explicó: “37 weeks. Con la zona lumbar completamente bloqueada, no puedo ni caminar”. Con esas palabras, detalló cómo vive los últimos días antes de dar a luz a su segundo hijo, Lando.

En la tierna foto también se ve a su perro, quien según ella misma contó, la acompañó durante toda esta etapa del embarazo, especialmente mientras Maxi López se encontraba en Buenos Aires grabando MasterChef Celebrity (Telefe). “Kika siempre está cerca cuando medito para conectar con el bebé. Ella lo siente”, confesó la modelo días atrás, destacando la complicidad y sensibilidad de su mascota akita inu.

Daniela Christiansson y su hija, Elle

La pareja, que ya es mamá y papá de Elle, su primera hija, atraviesa un momento especial como familia. Durante las últimas semanas, el exfutbolista se mostró muy pendiente de su esposa y compartió en redes varias fotos junto a la pequeña, quien espera con entusiasmo la llegada de su hermanito. “Estamos contando los días”, deslizó el exfutbolista en el reality de Telefe, dejando en claro la ansiedad y emoción que se vive en el hogar.

Aunque Daniela Christiansson intenta mantener la calma y descansar para aliviar el dolor lumbar, reconoce que el malestar la limita más de lo que imaginaba. Sin embargo, se mostró optimista y agradecida por el apoyo de su comunidad y de su familia.

Maxi López junto a su hija Elle y Daniela Christiansson

Con el nacimiento de Lando cada vez más cerca, la modelo transita las últimas semanas enfocada en su bienestar, mientras Maxi López organiza su agenda entre la televisión y la vida familiar. El exfutbolista regresó a Ginebra para acompañar a Daniela en el tramo final y recibir juntos al nuevo integrante de la familia.