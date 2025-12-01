El increíble antes y después de Sienna, la hija más chica de Nicole Neumann y Fabián Cubero: “Aventurera, positiva y resolutiva”

Sienna, la hija más chica de Nicole Neumann y Fabián Cubero, mostró un increíble antes y después que refleja su crecimiento en estos once años. Las imágenes compartidas por su madre repasaron momentos de su infancia y la actualidad, destacando su personalidad aventurera, positiva y resolutiva.

Las tiernas imágenes que compartió Nicole Neumann de su hija Sienna Cubero

Sienna Cubero

A través de sus redes sociales, la reconocida modelo compartió un video, el pasado 3 de julio, por el cumpleaños de su hija menor. La grabación mostró escenas desde que era una bebé hasta la actualidad, incluyendo momentos compartidos con Indiana y Allegra, y sus seres queridos.

El material compartido por Nicole Neumann permitió ver cómo fue cambiando Sienna Cubero a lo largo de los años. Desde sus primeros pasos hasta sus juegos con sus hermanas, el video mostró un antes y después que llamó la atención de sus seguidores por la manera en que la niña fue creciendo y desarrollando su carácter.

Las imágenes incluyeron momentos cotidianos, viajes y actividades que reflejan la vida familiar. Junto al video, la presentadora escribió un mensaje que sintetiza su mirada sobre la personalidad de su hija menor: “Feliz cumpleaños, chiquita de mamá. Mi aventurera, la positiva, la resolutiva, la hermana menor. Te amo. Feliz vuelta al sol. Mi pequeña amazona, compañera de pasiones”.

Allegra, Sienna Cubero y Cruz Urcera

El amor compartido por la naturaleza de Nicole Neumann y su hija Sienna Cubero

Sienna Cubero, la hija menor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, encontró en los caballos y la naturaleza una de sus grandes pasiones. Desde pequeña hace equitación, actividad que comparte con su madre y que se convirtió en un espacio de aprendizaje. Las competencias y entrenamientos reflejan no solo su entusiasmo por el deporte, sino también el vínculo especial que mantiene con los animales.

Por su parte, la modelo acompaña de cerca este amor de su hija, compartiendo momentos en los que ambas disfrutan de cuidar a los caballos y pasar tiempo al aire libre. La práctica de la equitación se transformó en una actividad que refuerza la conexión entre madre e hija. Este interés por la naturaleza y la vida ecuestre se convirtió en un rasgo distintivo de la niña.

Nicole Neumann y Sienna Cubero

Sienna, la hija más chica de Nicole Neumann y Fabián Cubero, protagonizó el increíble antes y después que refleja su crecimiento y personalidad. Las imágenes compartidas por la modelo mostraron momentos de su infancia hasta la actualidad, destacando su carácter aventurero, positivo y resolutivo.

