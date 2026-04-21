Fabiana Cantilo habló de su vínculo actual con su prima, Patricia Bullrich: "Ella era un amor conmigo"

En el programa de streaming “Ángel Responde” de Ángel De Brito, Fabiana Cantilo recordó con nostalgia sus años de infancia junto a Patricia Bullrich. Sin embargo, remarcó que esos lazos de infancia todavía permanecen en su memoria y en su corazón, a pesar de las distancias y las diferencias actuales.

La infancia compartida de Fabiana Cantilo y Patricia Bullrich

Fabiana Cantilo recordó con cariño su niñez junto a Patricia Bullrich, destacando la cercanía que tuvieron en los primeros años de sus vidas. "Patricia era un amor conmigo, era mi madre", afirmó la cantante, dejando en claro la fuerte conexión que sintió con ella en sus primeros años. "Porque cuando éramos chiquitas, ella era la menor de los Bullrich y además ella me tenía como acompañante", añadió la cantante.

Fabiana Cantilo//Facebook

La cantante rememoró momentos simples pero significativos, como lavar la pileta y buscar ratas, actividades que realizaban juntas con total despreocupación. "Yo tenía dos años menos que ella y lavábamos la pileta, buscábamos ratas. No nos importaba nada", añadió, mostrando cómo compartían actividades de la infancia que marcaron su vínculo.

Patricia Bullrich//Facebook

Fabiana Cantilo también mencionó que en esa época, la relación era de mucha confianza y cariño. "Yo la amaba", confesó la cantante, dejando en claro que en sus primeros años compartieron una relación llena de afecto y protección mutua. La artista explicó que en esos tiempos eran muy unidas.

Fabiana Cantilo//Facebook

Fabiana Cantilo y la relación actual con su prima

A pesar de los años y los cambios en sus vidas, Fabiana Cantilo conserva en su memoria esos momentos de inocencia y amistad que compartieron en la niñez, aunque reconoció que actualmente "le digo de todo y no me contesta". La cantante expresó que, si bien la relación ha cambiado, esos recuerdos permanecen intactos por Patricia Bullrich.

Fabiana Cantilo dejó en claro que la relación con Patricia Bullrich ha cambiado con el tiempo, especialmente en la adultez, señalando que en la actualidad su comunicación es limitada y que la diferencia en sus caminos políticos y personales ha influido en ello. Sin embargo, la cantante dejó en claro que sigue manteniendo respeto y afecto hacia su prima, aunque las circunstancias hayan cambiado.