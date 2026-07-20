Tras separarse de Facundo Arana, qué es de la vida de Maria Susini

María Susini es una de las más reconocidas modelos y presentadoras de televisión argentina . Nacida en Gualeguay, Entre Ríos, construyó una extensa carrera en los medios que comenzó a sus quince años, y que sigue en aumento en sus 49 años. Sin embargo, su vida cambió cuando decidió separarse de Facundo Arana, su pareja y padre de sus tres hijos. Tras el escándalo que este hecho provocó en los medios de comunicación, la modelo decidió reinventar su presente, tras casi dos décadas de haber estado en pareja.

La nueva vida de María Susini

La separación de Facundo Arana y María Susini

A principios del 2026, una noticia sacudió a los medios de comunicación. La separación de Facundo Arana y María Susini marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo argentino tras casi dos décadas de amor ininterrumpido . La pareja, que comenzó su historia en 2007 y consolidó una hermosa familia con tres hijos en común, decidió tomar caminos diferentes, debido a un desgaste en el vínculo cotidiano. El anuncio sorprendió a sus seguidores más fieles y a los medios, quienes no tardaron en volverlo tema principal de conversación.

Desde un primer momento, decidieron mantener una excelente comunicación para preservar la felicidad y el bienestar total de sus hijos adolescentes, y resguardarse en la intimidad, alejándose de hacer crecer la polémica. El propio actor reconoció públicamente la complejidad de asimilar este nuevo estado civil, definiendo la situación real bajo la premisa de estar separados pero juntos. Para ambos, el cariño indiscutible y las responsabilidades compartidas continúan siendo prioridades completamente inquebrantables, lo que permitió que compartieran momentos familiares clave e incluso encuentros públicos.

No obstante, las dinámicas de la expareja continuaron mutando con el correr de las semanas, y su vida personal se vio completamente modificada. A pesar de que la prioridad absoluta de ambos permanece resguardada en el profundo afecto mutuo y en la protección definitiva de su intimidad familiar, los usuarios pudieron ver cómo el presente de María Susini se acercaba más a un crecimiento laboral, que siguió consagrando su ya exitosa carrera como modelo.

La separación de Facundo Arana y María Susini

Así es la vida de María Susini, tras su separación de Facundo Arana: trabajos en publicidad y sus hijos como refugio

La nueva vida de María Susini atraviesa una etapa de profundas transformaciones individuales, un rotundo crecimiento laboral y un claro reposicionamiento personal, tras su comentada separación de Facundo Arana . Luego de casi dos décadas de transitar un camino compartido, la modelo y conductora decidió alejarse de los títulares de las noticias escandalosas y focalizar sus energías en rediseñar por completo su rutina diaria, priorizando su bienestar interior, el desarrollo autónomo de sus proyectos comerciales y la crianza consciente de su gran pilar afectivo: sus tres amados hijos adolescentes.

Como centro de atención, Susini apostó a refugiarse en sus hijos, India, Yaco y Moro, quienes terminaron cumpliendo un rol trascendental y constitutivo para la modelo. Si bien sus padres buscaron protegerlos de la mediatización de su separación y se mostraron unidos para que ellos siguieran con sus vidas, los adolescentes no dudaron en seguir acompañando a su mamá en todo momento, manteniendo una complicidad única y una contención mutua inquebrantable. En ocasiones, fueron protagonistas con ella en eventos de gran relevancia internacional, mientras siguen creciendo en su camino bajo el cuidado de su mamá.

María Susini y sus hijos

Lejos de su familia, el presente laboral de la conductora también experimentó un florecimiento sumamente dinámico y diversificado, que le permitió refugiarse en medio de las noticias y los rumores. La modelo retomó con fuerza sus compromisos comerciales y publicitarios, protagonizando sofisticadas producciones fotográficas de indumentaria y sumándose a variados formatos televisivos. Su participación activa en destacados ciclos de entretenimiento, como el programa televisivo conducido por Pampita, volvió a demostrar el poder que tiene su nombre y su enorme vigencia profesional, reconectándose con sus fieles seguidores y demostrando una marcada autonomía y empoderamiento.

A pesar de esto, no logró escapar de todos los rumores o noticias a su alrededor. Durante los últimos meses de junio y julio, diferentes portales informativos del espectáculo y destacados panelistas aseguraron fervientemente que Susini y Arana se encontraba transitando un proceso paulatino de reconciliación tras una profunda crisis de desgaste. Frente a la incesante circulación de estas hipótesis, decidió disipar las dudas de manera directa, asegurando con total tranquilidad que no está divorciada legalmente pero ratificando con firmeza su presente de distanciamiento sentimental. "Estamos durmiendo en lugares separados y nos queremos mucho y nos respetamos mucho y nos importan nuestros hijos y nuestra familia", decretó en conversaciones con Pampita.

La nueva vida de María Susini

Tras separarse de Facundo Arana, la vida de Maria Susini se resume en una reinvención absoluta. La modelo logró consolidar un presente laboral exitoso, destacándose nuevamente en el modelaje y en importantes proyectos comerciales autónomos. Sin embargo, el eje central de su rutina sigue siendo el bienestar de sus tres hijos, India, Yaco y Moro, con quienes mantiene una complicidad inquebrantable bajo su particular sistema educativo. Aunque los rumores de reconciliación persisten, ella mantiene una relación madura y pacífica con el actor, demostrando que su prioridad absoluta es la felicidad de su familia en esta nueva etapa de soltería.

A.E