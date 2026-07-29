Facundo Arana sorprendió al mostrar una foto inédita de cuando tenía 15 años

Facundo Arana abrió el baúl de los recuerdos y sorprendió a sus seguidores al compartir una foto tan inédita como especial de su adolescencia. A través de una publicación en sus redes sociales, el actor mostró cómo era cuando tenía apenas 15 años, mucho antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la actuación. La imagen despertó la nostalgia en sus más de 900 mil seguidores, quienes rápidamente destacaron el gran parecido entre aquel joven y el artista que hoy, a sus 54 años, continúa conservando muchos de los rasgos físicos y la esencia que lo caracterizaron desde su juventud.

La foto de Facundo Arana que despertó el suspiro de sus fans

Facundo Arana hizo su debut televisivo a los 21 años, en 1993, con un papel en la telenovela Canto Rodado. Su desembarco en la actuación tuvo un origen poco convencional: mientras tocaba el saxofón en una estación de la línea D del subte de Buenos Aires, fue descubierto por el guionista Lito Espinosa, quien lo invitó a realizar un casting. Esa oportunidad marcó el inicio de una carrera que, con el paso de los años, lo consolidó como uno de los actores más reconocidos y queridos de la televisión nacional.

Facundo Arana | Instagram

Desde entonces, se convirtió en uno de los galanes de telenovelas más admirados de la pantalla chica, conquistando a toda una generación de espectadores. Muchos de sus fanáticos siguen recordando su participación en Muñeca Brava, la ficción que protagonizó junto a Natalia Oreiro y que marcó un antes y un después en su carrera, además de abrirle las puertas al reconocimiento internacional.

Esa imagen juvenil, descontracturada y audaz se convirtió en una de sus marcas registradas. Sin embargo, esos rasgos ya estaban presentes mucho antes de alcanzar la fama. Así lo demostró al compartir en su cuenta personal de Instagram una foto inédita de su yo del pasado: un adolescente que, a sus 54 años, todavía conserva sus rasgos y su esencia.

“Me tomaron esa foto a mis 15 años. Todavía guardo esa revista, esa remera y mi sonrisa”, comenzó escribiendo en el epígrafe del posteo. Acto seguido, compartió una reflexión sobre el recorrido de su vida y el esfuerzo que puso en cada uno de sus desafíos. “Dejarlo todo en la cancha es perfecto. Al chico de la foto le diría que estoy orgulloso de él. Ya venía dándolo todo. Con una sonrisa en la cara”, expresó.

La foto vintage de Facundo Arana | Instagram

La foto de Facundo Arana que atesora

Más allá de que la publicación volvió a generar una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores, lo cierto es que no era la primera vez que Facundo Arana compartía esa imagen. El artista ya la había publicado el pasado 7 de enero, acompañándola con un mensaje en el que resaltó el paso del tiempo y aquello que aún conserva desde hace casi cuatro décadas. “Qué genial es darme cuenta de que todavía conservo esa remera, esa revista y mi sonrisa”, escribió en aquel entonces.

El posteo de Facundo Arana realizado en enero | Instagram

Tanto la publicación de enero como la más reciente generaron una ola de comentarios entre sus fanáticos. Muchos resaltaron que su sonrisa sigue siendo la misma de la adolescencia, mientras que otros coincidieron en el enorme parecido físico que mantiene con su hijo Yaco. Por su parte, algunos fueron un paso más allá y aseguraron que en el rostro del actor se pueden reconocer los rasgos de sus tres hijos. “Los ojos de Yaco, la sonrisa de Moro y la mirada determinada de India. ¡Todo eso en el rostro de Facu! Increíble”, señaló uno de sus seguidores.

Facundo Arana y sus hijos Jaco y Moro | Instagram

Cabe destacar que, en esta oportunidad, el dramaturgo interactuó con sus seguidores a través de los comentarios. “Solo para +40... ¿Qué revista es esa? Métanle pila, pero valen respuestas incorrectas”, deslizó, invitándolos a jugar con la imagen. Finalmente, reveló que se trataba de una edición de la revista Condorito y, según contó, todavía la conserva, al igual que la remera que llevaba puesta en ese momento.

Facundo Arana a sus 54 años y a sus 27 | Instagram

Con esta publicación, Facundo Arana no solo despertó la nostalgia de quienes lo siguen desde sus primeros años en la televisión, sino que también mostró una faceta íntima al recordar su adolescencia. Tanto la foto, como sus reflexiones fueron celebradas por los usuarios, que destacaron el paso del tiempo y la autenticidad que sigue caracterizando al actor.