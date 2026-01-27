Facundo, el hijo de Paulo Kablan: romance con una bailarina famosa, pasado como chef en televisión y la guía de su padre

El nombre de Facundo, el hijo de Paulo Kablan, comenzó a estar en boca de todos luego de que saliera a la luz una explosiva información sobre su vida personal. Según contaron en LAM, el joven estaría iniciando un romance con una conocida bailarina que tiene 39 años y un hijo con un exparticipante de Gran Hermano.

Quién es la bailarina que conquistó a Facundo, el hijo de Paulo Kablan

Paulo Kablan supo consolidar su lugar en los medios gracias a su trayectoria en el periodismo policial, pero también por su capacidad para abordar una amplia variedad de temas con solvencia y claridad. Su estilo y personalidad hizo que el público tenga interés en saber más sobre su vida personal, por lo que hace unos años presentó a su hijo Facundo. El joven siempre mantuvo un bajo perfil pese a la fama de su padre. Sin embargo, una noticia sobre su incipiente romance con una bailarina lo colocó inesperadamente en el centro de la escena mediática.

Según reveló Pilar Smith en LAM, Facundo Kablan fue visto a los besos con Gisela Bernal recorriendo una bodega en Mendoza, lugar donde la artista se encuentra haciendo temporada. Al consultarle por este rumor, él habló de una amistad con ella. "Me dijo que son amigos y lo negó… Me dice que son muy amigos que por ahora se ven", contó la periodista.

Gisela Bernal

Esta llamativa información dio lugar a que sus compañeras debatan sobre la diferencia de edad que existe entre ellos: él tiene 27 años y ella, 39. Además, recordaron que la bailarina es madre de Ian, el pequeño que nació en 2013, fruto de su relación con Francisco Delgado, ex Gran Hermano. Por el momento, se trata de una versión que sus protagonistas no confirmaron ni dieron indicios de que sea cierta aunque Pilar Smith asegura que hubo testigos que los vieron juntos y con gestos de amor.

A qué se dedica Facundo, el hijo de Paulo Kablan

Facundo, el hijo de Paulo Kablan, logró construir su propio camino profesional sin despegarse del todo del mundo de la comunicación que marcó la carrera de su padre. Con un perfil versátil y en constante movimiento, supo combinar el periodismo con otra de sus grandes pasiones: la gastronomía.

Al igual que Paulo, Facundo se volcó al periodismo y comenzó a dar sus primeros pasos en el ámbito de los medios, donde se destacó especialmente en el área de informes policiales. Su formación y curiosidad por los temas de actualidad lo llevaron a involucrarse de lleno en proyectos vinculados a la investigación y la cobertura de casos judiciales. Actualmente, forma parte del equipo de Olga, el canal de streaming, tanto detrás de cámaras como frente a ellas.

Paulo y Facundo Kablan

Sin embargo, su recorrido profesional no se limitó solo a la comunicación. Durante un tiempo, Facundo Kablan también se desempeñó como chef, luego de estudiar en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG), una de las escuelas más reconocidas del país. Esa formación le permitió sumar una herramienta clave que más tarde tendría visibilidad en la televisión como su paso como chef en El Hotel de los Famosos 2 (eltrece).

Facundo Kablan

Por otro lado, compartió pantalla en El Expediente, el ciclo de C5N, junto a su padre Paulo Kablan. Esta experiencia de trabajar codo a codo fortaleció no solo su vínculo profesional, sino también su crecimiento dentro del medio. Con un perfil reservado y en plena expansión, el joven continúa afianzando su lugar en los medios con el apoyo absoluto del periodista.

Facundo Kablan en el canal de streaming Olga

De esta manera, Facundo, el hijo de Paulo Kablan, levantó su perfil al ser mencionado como el protagonista de un romance con la bailarina famosa Gisela Bernal. En este marco, su pasado como chef en televisión y la guía de su padre se volvieron tema de interés para quienes no lo conocían hasta ahora.