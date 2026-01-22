La impactante predicción de Pitty La Numeróloga sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro: "Ella va a tener otro romance"

En medio de los rumores de distanciamiento y versiones cruzadas sobre el presente sentimental de Griselda Siciliani y Luciano Castro, Pitty La Numeróloga sumó una mirada que no pasó inadvertida. Invitada al programa El Diario de Mariana (AméricaTV), la especialista en numerología analizó el vínculo y dejó una predicción que generó impacto.

Consultada por Marina Calabró sobre el estado de la pareja, Pitty fue directa: “La pareja gusta mucho, veo que gusta bastante, pero yo creo que esa pareja caduca”. Si bien aclaró que puede haber un nuevo acercamiento entre ellos, anticipó que el futuro no sería estable. “Yo creo que van a volver, pero después ella va a tener la posibilidad de otro romance, otra oportunidad por otro lado”, sostuvo.

Pitty La Numeróloga y la predicción que sorprendió sobre la pareja

La predicción llega en un contexto de versiones contradictorias sobre el vínculo entre Siciliani y Castro, quienes retomaron su relación en 2024 luego de varios años separados. Desde entonces, se mostraron juntos en eventos, funciones teatrales y viajes, lo que alimentó la idea de una reconciliación firme. Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a circular rumores de crisis, con versiones de discusiones y la existencia de terceros.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Ante la consulta sobre si actualmente están juntos o separados, Pitty optó por una respuesta ambigua: “Por ahí están juntos, pero no tan cerca como antes”. Esa frase reforzó las especulaciones sobre un vínculo que, si bien no estaría terminado, atravesaría una etapa de enfriamiento emocional.

La historia entre Griselda y Luciano tiene larga data. Se conocieron hace más de una década durante una ficción y mantuvieron una relación intensa que siempre estuvo marcada por el perfil bajo y el cuidado de la vida privada, especialmente por la hija que tienen en común. Tras la separación, ambos siguieron caminos distintos, aunque siempre dejaron abierta la posibilidad de un reencuentro, que finalmente ocurrió años después.

Pitty La Numeróloga y su mirada sobre los ciclos que se cierran

En paralelo, Castro también fue protagonista de otros episodios que reavivaron las versiones de crisis. En los últimos días circularon imágenes del actor en compañía de otra mujer, además de audios en los que se lo escucha imitando acento gallego en tono de conquista, lo que generó fuerte repercusión en redes y programas de espectáculos. Esa exposición volvió a colocar su vida sentimental en el centro de la escena y alimentó las especulaciones sobre el verdadero estado de la relación.

Siciliani, en cambio, optó por mantener un perfil más reservado, enfocada en sus compromisos laborales y en la crianza de su hija, sin realizar declaraciones públicas sobre su presente afectivo ni sobre los rumores que la involucran. Su silencio, lejos de disipar las dudas, reforzó la idea de que el vínculo atraviesa un momento delicado.

Para Pitty La Numeróloga, el lazo entre ellos no estaría completamente cerrado, pero tampoco destinado a perdurar. “Puede surgir que se reencuentren, se den una nueva oportunidad, estas cosas que pasan cuando te extrañás y te querés”, explicó. Sin embargo, insistió en que el ciclo tendría un límite y que Griselda Siciliani abriría una nueva etapa sentimental.