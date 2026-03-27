Así fue el cumple de Nino, el hijo de Julieta Nair Calvo: torta musical, inflables y regalos retro

El mes de marzo es uno muy especial para Julieta Nair Calvo ya que su primer hijo Valentino cumple años. El pasado miércoles 25, el niño celebró sus 4 años en una fiesta que le permitió estar rodeado de sus amigos y seres queridos. La actriz se encargó de mostrar el evento mediante su red social y cautivó a sus miles de seguidores con cada detalle pensado para este día.

Julieta Nair Calvo enterneció las redes con las fotos del cumpleaños de su hijo

Julieta Nair Calvo volvió a compartir un tierno momento familiar en sus redes sociales al mostrar el cumpleaños de su hijo Valentino, fruto de su relación con Andrés Rolando. La celebración, que tuvo lugar al aire libre, se basó en los gustos del niño y se destacó por su ambientación divertida y musical.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la impronta personalizada del festejo: tanto la torta como los souvenirs llevaron el apodo del pequeño, “Nino”. En una de las imágenes que compartió Julieta Nair Calvo en sus historias de Instagram se pueden ver bolsitas de tela estampadas con los personajes de Los Pitufos acompañadas por cuadernos temáticos en tonos celestes. En otra postal, la actriz mostró la mesa dulce, donde se destacaban cookies, cake pops y heladitos decorados en blanco y negro, con detalles que incluían el número 4 y notas musicales.

Así fue el cumpleaños del hijo de Julieta Nair Calvo

Además, el jardín se transformó en un verdadero parque de juegos pensado para los más chicos con un inflable colorido como protagonista. Allí, se entretuvieron durante toda la tarde y Julieta Nair Calvo subió una imagen para mostrar la felicidad de los invitados más pequeños. Sin embargo, el foco de atención estuvo en el pastel que eligió Nino para esta ocasión. Se trata de una torta de dos pisos en blanco y negro con figuras de Michael Jackson, estrellas y símbolos musicales. Asimismo, llevaba su apodo, el número 4 y una mini zapatilla en el centro.

Valentino, el hijo de Julieta Nair Calvo

El look estampado de Julieta Nair Calvo para el cumpleaños de Valentino, su primer hijo

Junto a las postales más íntimas del festejo, Julieta Nair Calvo escribió un mensaje cargado de emoción: “Gracias a todos por compartir con nosotros los 4 años de Ninito”. Su posteo reflejó, sin dudas, la alegría de haber celebrado rodeados de familiares y amigos. A las pocas horas, sus seguidores dejaron sus "likes" y mensajes con saludos para el niño.

Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando con su hijo Valentino

Lo que más cautivó a los usuarios fue la imagen familiar, donde los tres posaron sonrientes y relajados. Julieta Nair Calvo eligió un vestido largo de estilo romántico, con estampado floral en tonos cálidos, escote en V y mangas sueltas, ideal para una tarde al aire libre. Su pareja Andrés Rolando optó por un look casual con remera blanca básica y jeans oscuros. Valentino, protagonista absoluto de la fiesta, lució una camisa celeste a rayas combinada con pantalón claro y zapatillas.

Valentino, el hijo de Julieta Nair Calvo

"Ayer le festejamos el cumple a mi colorado hermoso. Te amo hijito. Todo por tu sonrisa", expresó Julieta Nair Calvo en su red social junto a una tierna imagen de su primogénito, quien posa sonriendo y con una pequeña bandeja de color roja. Así, la artista volvió a mostrar su faceta más íntima y familiar, compartiendo con sus seguidores un evento lleno de amor, detalles personalizados y mucha dulzura.

En resumen, el cumple de Nino, el hijo de Julieta Nair Calvo, fue una celebración tan original como divertida: desde su torta musical y una ambientación lúdica hasta el gran inflable que se convirtió en el centro de diversión. Los souvenirs retro con la imagen de Los Pitufos terminaron de darle un sello especial a la jornada.