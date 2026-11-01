Fátima Florez, la elegida de la embajada de Estados Unidos: su nuevo trabajo que homenajea a una gloria de ese país

Fátima Florez fue convocada nuevamente por la Embajada de Estados Unidos en Argentina y se presentó el miércoles 28 de octubre en La Rural, en Palermo. La actriz e imitadora apareció caracterizada como Dolly Parton e interpretó "Jolene", uno de los grandes éxitos de la cantante estadounidense. Su participación formó parte del cierre artístico de una celebración diplomática inspirada en las tradiciones del oeste norteamericano.

El encuentro, denominado Freedom 250 Rodeo, fue producido por SOMOS 360 para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos, con el embajador Peter Lamelas como anfitrión. La jornada incluyó exhibiciones ecuestres, espectáculos musicales y una ambientación de vaqueros. Según informó Página/12, Javier Milei no asistió al evento debido a que tenía un viaje a Catamarca junto a su hermana Karina.

El homenaje de Fátima Florez a Dolly Parton

Para la ocasión, Fátima Florez recreó la imagen de Dolly Parton con una voluminosa peluca rubia, un top azul y una chaqueta corta decorada con estrellas plateadas. Completó el vestuario con un short blanco de tiro alto y botas claras, mientras cantaba bajo luces violetas y rojizas. Con el micrófono en la mano, acompañó su interpretación con gestos y movimientos que quedaron registrados en las fotografías del espectáculo.

Fátima Florez caracterizada como Dolly Parton durante su presentación (Prensa).

Esta no fue la primera convocatoria de la sede diplomática. El 30 de junio, durante los festejos realizados en el Palacio Bosch, la humorista se había caracterizado como Liza Minnelli e interpretado "New York, New York" frente a jefe de Estado y los invitados. Para esta nueva presentación cambió de personaje y repertorio, como puede apreciarse en el video difundido por MDZ, donde aparece cantando "Jolene" sobre el escenario.

La imitadora interpretó "Jolene" bajo las luces del escenario (Prensa).

Tres momentos de la actuación de Fátima Florez como Dolly Parton (Prensa).

La elección de este personaje tuvo un antecedente reciente: Dolly Parton falleció el 25 de agosto de 2026, a los 80 años, y Fátima Florez le había dedicado una despedida en Instagram, acompañada por imágenes de su imitación. Dos meses después, la artista argentina volvió a interpretar uno de sus clásicos en una celebración estadounidense, recuperando sobre el escenario la imagen y la música de una de las grandes figuras del country.