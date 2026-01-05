Así es la moderna casa de Fátima Flórez: detalles de Boca, decoración egipcia y gimnasio privado

Fátima Flórez mostró cómo es la moderna casa que eligió para vivir, un espacio que combina detalles de Boca Juniors, decoración inspirada en la cultura egipcia y un gimnasio privado. La residencia refleja distintos aspectos de su vida cotidiana y reúne ambientes pensados para integrar funcionalidad y estilo en un mismo lugar.

Con detalles de boca y con un gimnasio privado, la increíble casa de Fátima Flórez

Fátima Flórez presentó la moderna casa donde conviven referencias a Boca Juniors, elementos decorativos de inspiración egipcia y un gimnasio privado. Cada sector del hogar se distingue por su impronta particular, en una propuesta que une tradición, estética y comodidad en un entorno amplio y versátil.

Fátima Flórez

La actriz y humorista compartió parte de la intimidad de su residencia en el programa “Bienvenidos a Bordo” (El Trece), donde se pudieron apreciar rincones que llaman la atención por su originalidad y por la manera en que se integran en un mismo lugar. La residencia se destaca por su amplitud y por la variedad de ambientes que la componen.

Cada sector de la propiedad de Fátima Flórez tiene una impronta particular, con detalles que van desde la pasión por Boca Juniors hasta la inspiración en la cultura egipcia, pasando por espacios pensados para el entrenamiento físico. La combinación de estilos convierte al hogar en un escenario versátil, donde conviven tradición, modernidad y elementos personales.

Fátima Flórez

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus seguidores fue la presencia de detalles vinculados a su pasión por el club xeneize. La actriz es reconocida hincha del club y decidió plasmar esa pasión en la decoración. En distintos rincones se pueden ver objetos relacionados con el equipo, como una camiseta que se encuentra en un cuadro, que aclaró que le pertenecía a su exmarido, Norberto Marcos.

La decoración egipcia de la casa de Fátima Flórez

Otro rasgo distintivo de la casa es la decoración inspirada en Egipto. Fátima Flórez eligió incorporar piezas y motivos que remiten a esa estética, con figuras, colores y texturas que evocan la antigüedad. Estos elementos aportan un aire exótico y diferente, que contrasta con los espacios más modernos del hogar.

La inspiración en la cultura egipcia se refleja en objetos decorativos, como cuadros con papiros e imágenes de estatuas, y en detalles arquitectónicos que dan personalidad a la casa. La elección de este estilo muestra una búsqueda de originalidad y una conexión con elementos de distintas regiones que llegaron a fascinarla.

La casa de Fátima Flórez también cuenta con un gimnasio privado, un espacio pensado para el entrenamiento físico y el bienestar. Equipado con máquinas modernas y accesorios de última generación, este espacio le permite a la artista mantener una rutina marcada de ejercicios sin necesidad de salir de su propia residencia.

Fátima Flórez

