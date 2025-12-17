Fátima Florez detalló cómo fue el tenso encuentro con Yuyito González: "Me clavaba los ojos"

La presencia de Yuyito González y Fátima Florez en el show de Dante Geber no pasó desapercibido ante los ojos de la prensa tras la presunta rivalidad que hay entre ambas exnovias de Javier Milei. En este marco, Desayuno Americano entrevistó a la comediante quien detalló cómo fue el encuentro con la exnovia de Javier Milei y fogoneó más el enfrentamiento entre ambas.

La reacción de Fátima Florez al ver a Yuyito González en el teatro

Luego de que ambas ex primeras damas se hayan topado por primera vez en una función en el teatro Gran Rex, Fátima Flores fue abordada por un móvil del nombrado programa matutino de América TV. Allí el notero fue al hueso y le preguntó sobre el vínculo con Yuyito González: “¿Fue tenso este cruce?”. Sin pelos en la lengua, la comediante comenzó diciendo: “Para nada tenso, porque yo llegué, yo venía de un ensayo y yo llegué a cinco minutos de que empiece el show. Así que me enteré ahí mismo de quiénes eran los famosos que estaban presentes, porque Dante nos fue nombrando a todos”.

Yuyito González y Fátima Florez | Instagram

Fue en este momento en el que la entrevistada intentó desdramatizar la situación describiendo sus emociones al momento de toparse con la ex de su ex. “Para nada, cero, cero estrés o cero nada me da lo mismo lo cual no es ni ningunear quiero decir que no pasa nada”. Ante esta situación, el periodista intentó poner picante al asunto: “Tanto no pasó nada que ni hablaron”. “Exacto”, respondió sonriente la intérprete.

Fátima Flórez | Caras

Fátima Flores filosa con Yuyito González y con Graciela Alfano

Tras describir sus sentimientos, Fátima Florez habló de cómo sintió ella la presencia de Yuyito González, quien la tenía a metros de distancia. “Ella me veía porque la tenía atrás mío y como la tenía atrás mío ella me clavaba los ojos en la nuca”, detalló. Este acto, no pasó desapercibido por los allí presentes quienes le mostraron la presunta actitud de la ex vedette. “En una sentí unas miradas; en un momento Marina Calabró me dijo: ´Fátima, te está mirando mucho´. Yo no entendía, pero hizo ese chiste”.

Pese a reconocer que hizo caso omiso a esta broma, afirmó que ella se dispuso a disfrutar del show y a alejarse de cualquier tipo de polémica que las involucre. “Me parece que es todo mucho más sencillo de lo que se habla y nada fui a ver el show como he ido otras veces”. Cabe destacar que, en una entrevista en exclusiva que mantuvo con este medio, resaltó: “No la conozco, no sé por qué me odiaría”. Esta frase refuerza su discurso de no tener inconvenientes con González.

Lejos de poner paños fríos y alejarse de los rumores de discordias entre las ex primeras damas, Fátima Florez redobló la apuesta contra Yuyito González. El humor, para la comediante, no sólo funciona como un recurso artístico para contar una realidad, sino que también lo utiliza como vehículo para arremeter contra sus rivales de forma sutil.