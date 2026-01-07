Fátima Flórez: “Mi verdadero y único amor es…”

En una charla íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Fátima Flórez no dudó cuando habló de amor. No se refirió a una historia romántica ni a una relación de pareja, sino a un vínculo que la acompaña desde siempre y que, según sus propias palabras, atraviesa toda su vida. “Mi verdadero y único amor es el público. Estoy enamorada de mi profesión”, afirmó, dejando en claro que su carrera no es solo un trabajo, sino una elección profunda y sostenida en el tiempo.

Para la humorista y actriz, el escenario es un espacio emocional tanto como profesional. “Es mi romance más largo y duradero”, definió, y explicó que cuando la vocación empieza a ocupar un lugar central, todo lo demás se reordena alrededor de ese eje. La profesión, dijo, no solo la conmueve y la emociona, sino que también la interpela, la exige y la acompaña en cada etapa de su recorrido.

Fátima Flórez en +CARAS

Fátima Flórez y el amor que nació en la infancia

Fátima fue más allá y habló de ese primer llamado que sintió desde muy chica. “Me autopercibí artista desde muy pequeña. Conocí ese amor y esa comunicación con lo actoral desde chica”, recordó, con la convicción de quien siente que su camino estaba marcado desde el inicio. Para ella, ese amor no se interrumpió nunca: empezó en la infancia, continúa en el presente y, según dice, seguirá siendo parte esencial de su identidad.

Ese lazo, además, tiene algo de refugio emocional. “Es el que me es fiel, el que me acompaña siempre, en las buenas, en las malas, el que no te engaña, el que te aplaude, el que te da amor y cariño”, expresó, en una descripción que mezcla lo profesional con lo profundamente humano. En su relato, el público aparece como una presencia constante, capaz de sostenerla incluso en los momentos más difíciles.

Desde muy chica, cuando le preguntaban qué quería ser, la respuesta salía sin dudar: artista. “Siempre me disfrazaba, me improvisaba vestuarios”, contó, evocando esa infancia marcada por el juego, la imaginación y la necesidad de expresarse. Sin embargo, como suele pasar en muchos hogares, también escuchó la voz de la prudencia.

Fátima Flórez y Héctor Maugeri

Fátima Flórez, fe y convicción para ir por más

Sus padres le hablaban de carreras “sólidas” y “estables”, reflejando un prejuicio todavía vigente sobre la inestabilidad del mundo artístico. Lejos de desanimarse, Fátima se aferró a su intuición. “Yo de verdad siempre sentí que esa era mi misión, mi pasión, y dije: ‘Yo voy para adelante’”, aseguró, con la firmeza de quien nunca dudó de su elección.

Esa convicción fue acompañada por algo que ella misma destaca como parte de su carácter: la fe. “Siempre me tuve mucha fe, soy una mujer de mucha fe”, dijo en +CARAS, reconociendo que esa confianza interna fue clave para sostener sus decisiones. Más allá de los aplausos, los personajes y el reconocimiento, su historia está atravesada por una certeza que no cambió con el tiempo.

Hoy, con una trayectoria consolidada y un lugar indiscutido en el espectáculo argentino, Fátima Flórez mira hacia atrás y confirma lo que siempre sintió. Su recorrido no se explica solo por el talento, sino por una entrega constante y por un amor que no depende de promesas ajenas. Un amor que se renueva función tras función, cada vez que el público vuelve a responderle con aplausos.