Fernando Bravo, a sus 82 años "Mi mamá ponía la radio y yo seguía estando, habitando, con mi voz, mi casa, aunque no estuviese en San Pedro"

Fernando Bravo volvió a ocupar un lugar destacado en la escena pública a partir de una participación especial durante la visita de León XIV a la Argentina. Mientras continúa con su actividad profesional, el locutor también compartió recuerdos ligados a sus raíces y a la manera en que su trabajo acompañó una parte importante de su vida familiar. Sus palabras permitieron conocer aspectos que permanecen estrechamente vinculados con la ciudad donde nació y con los vínculos que marcaban su rutina.

Fernando Bravo combina un presente lleno de sorpresas con recuerdos de sus raíces

Fernando Bravo tuvo una participación especial durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Durante la misa realizada en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el locutor prestó su voz para la lectura inicial de la liturgia. Antes de la proclamación del Evangelio, estuvo a cargo de un pasaje correspondiente al libro de Ezequiel, un texto que gira en torno a las ideas de restauración, esperanza y vida.

Fernando Bravo

La presencia del conductor volvió a poner en primer plano una trayectoria que atraviesa más de cinco décadas en los medios nacionales. Dueño de una de las voces más reconocibles de la radio y la televisión, construyó una carrera que lo convirtió en una referencia para varias generaciones de oyentes y espectadores. A sus 82 años, mantiene una agenda activa y continúa diariamente frente al micrófono.

Nacido en San Pedro, Fernando Bravo descubrió desde muy joven su conexión con la comunicación. Sus primeros pasos los dio en una propaladora local de su ciudad natal y, años más tarde, se formó profesionalmente en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), donde obtuvo el título de locutor nacional. Aquella preparación sería el punto de partida de una extensa carrera que comenzó a desarrollarse a fines de la década de 1960.

Fernando Bravo en Radio Continental

Desde entonces construyó un recorrido que incluyó algunos de los ciclos más recordados de la radio y la televisión argentina. Pasó por emisoras como Radio Belgrano, Radio Rivadavia, Radio Continental y Radio del Plata, mientras que en televisión formó parte de programas como Alta tensión y Mesa de noticias, entre otros. También participó en producciones cinematográficas y fue distinguido con numerosos premios a lo largo de su trayectoria.

Fernando Bravo reflexionó sobre la cercanía familiar que le permitió la radio

Más allá de los reconocimientos, la radio sigue ocupando un lugar central en la vida de Fernando Bravo. Así lo planteó en su programa el pasado 28 de agosto, cuando compartió una reflexión vinculada a su madre y a la manera en que el trabajo le permitió mantenerse presente en su hogar. A pesar de haberse mudado a Buenos Aires para desarrollar su carrera, su voz le permitió mantenerse presente en su hogar.

Fernando Bravo

En aquella jornada explicó que la fecha tenía un significado especial porque coincidía con el cumpleaños de su madre. A partir de ese recuerdo, habló del vínculo que logró conservar con su familia a través de la radio. Según contó, siempre sintió que el medio le permitía seguir formando parte de la rutina cotidiana de su casa en el interior de la provincia de Buenos Aires, incluso cuando la distancia física lo separaba. “Mi mamá ponía la radio y yo seguía estando, habitando, con mi voz, mi casa, aunque no estuviese en San Pedro”, expresó.

En la actualidad, Fernando Bravo continúa sumando capítulos a una carrera construida entre estudios de radio y programas de televisión. Su participación en la misa encabezada por el papa León XIV mostró una vez más el valor que conserva su voz. Y, al mismo tiempo, sus recuerdos sobre San Pedro y su madre volvieron a poner de manifiesto la relación especial que mantiene con la radio, el medio que le permitió mantener conexión con su casa a pesar de la distancia.

Fernando Bravo compartió una reflexión vinculada a sus años de trabajo y a la relación que logró sostener con su familia mientras desarrollaba su carrera lejos de San Pedro. En el marco de una trayectoria que continúa sumando nuevos capítulos, el locutor recordó cómo su profesión formó parte de la vida cotidiana de quienes permanecían en su ciudad natal, acompañando desde la distancia momentos y rutinas familiares.

VDV