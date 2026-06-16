De Nicole Neumann a Marta Fort y Marcela Kloosterboer: los mejores looks de las famosas para Argentina contra Argelia

Este martes 16 de junio, la Selección Argentina tuvo su primer encuentro frente a Argelia en el Mundial 2026. Entre las figuras que alentaron al equipo destacaron varias famosas que eligieron looks inspirados en los colores nacionales. Nicole Neumann, Marta Fort y Marcela Kloosterboer apostaron por propuestas diferentes, pero con un mismo denominador común: el celeste y blanco como protagonistas.

Nicole Neumann espíritu futbolero y elegancia

Nicole Neumann eligió una propuesta que fusionó referencias deportivas con prendas elegantes. La modelo lució la camiseta oficial de la selección argentina pero, le dio un toque chic ajustandola a su cintura, logrando así una impresión asimétrica que se robó todas las miradas.

Nicole Neumann para ver el debut de la Selección Argentina

Para elevar el conjunto, sumó un blazer tejido en tono marrón que aportó textura y calidez al look. Completó el estilismo con una minifalda negra de cintura alta y botas de caña alta ajustadas a la pierna, logrando una combinación moderna, urbana y muy alineada con su estilo personal.

Marta Fort apostó por una versión chic y relajada

Por su parte, Marta Fort llevó la tendencia futbolera a una versión más juvenil y fashionista. La influencer eligió una camiseta crop de la Selección Argentina con pequeños brillos que aportaron un efecto glamuroso a una prenda tradicionalmente deportiva.

Marta Fort para ver el debut de la Selección Argentina

La combinó con un short de jean celeste de lavado claro, manteniendo una estética relajada y fresca. Como complemento, sumó detalles que reforzaron la armonía del outfit, como sus uñas en tono celeste y un beauty look natural que destacó su impronta moderna y descontracturada.

Marcela Kloosterboer eligió una propuesta sporty-chic

Por su parte, Marcela Kloosterboer optó por una interpretación más sutil de los colores argentinos. La actriz lució un crop top celeste pastel de tejido acanalado, combinado con un pantalón blanco amplio de tiro alto que aportó comodidad y movimiento.

Marcela Kloosterboer para ver el debut de la Selección Argentina

El look se completó con zapatillas deportivas en tonos neutros y accesorios discretos, logrando una imagen relajada, fresca y elegante. La combinación de celeste y blanco funcionó como un guiño a la Selección sin recurrir directamente a la camiseta oficial, demostrando una forma diferente de sumarse al clima mundialista.

Mientras la Selección Argentina buscaba imponerse ante Argelia, Nicole Neumann, Marta Fort y Marcela Kloosterboer demostraron que la pasión por la Albiceleste también puede trasladarse a la moda. Cada una desde su propio estilo reinterpretó los colores nacionales y confirmó que el celeste y blanco siguen siendo protagonistas tanto dentro como fuera de la cancha.