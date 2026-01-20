Soledad Aquino destrozó a Mica y Cande Tinelli: “Mañana seguiré siendo parte del silencio eterno”

Soledad Aquino sorprendió con una publicación en la que mencionó a Mica y Cande Tinelli. La frase sobre el “silencio eterno” se convirtió en el eje de un episodio que reavivó las tensiones en el núcleo familiar. El posteo marcó nuevas diferencias y dejó al descubierto internas sin resolver que rodean a las hijas de Marcelo Tinelli y su primera exesposa.

Soledad Aquino se pronunció con fuertes palabras contra Mica y Cande Tinelli

Soledad Aquino volvió a ser protagonista al compartir un mensaje que tuvo como destinatarias a Mica y Cande Tinelli. Sus palabras marcaron un nuevo capítulo dentro de la historia familiar. La publicación se sumó a los antecedentes de tensiones que ya tuvieron lugar en el entorno más cercano al clan, dejando en evidencia momentos cargados de distancia.

Soledad Aquino

En las últimas horas, la primera exesposa de Marcelo Tinelli sorprendió a sus más de 100 mil seguidores con una foto retro junto a sus dos hijas. La publicación estuvo acompañada de un texto que llamó la atención: “Qué bellos recuerdos. Extraño tanto su amor. Yo sigo esperando al menos un texto”.

Pero el mensaje no terminó ahí; Soledad Aquino sumó otro escrito a sus redes sociales en el pie de la imagen que utilizó, donde destrozó a Mica y Cande Tinelli. “¿A todos los papás les pasa que les diste todo y después no están? Seguro mañana me hacen quilombo, y seguiré siendo parte del silencio eterno”, continuó.

Soledad Aquino y su hijas

La publicación de la primera exesposa de Marcelo Tinelli se dio en un momento en el que parecía que la calma había regresado al entorno familiar. Meses atrás, las diferencias entre las hermanas del clan Tinelli habían ocupado titulares, especialmente tras los cruces entre Juana Tinelli y las modelos.

El pedido de Soledad Aquino a Marcelo Tinelli, que mencionó a su hija Cande

Soledad Aquino le realizó un pedido expreso a Marcelo Tinelli hace algunos meses atrás, donde terminó mencionando a una de sus hijas. Su pedido llegó en medio de los conflictos que rodeaban al clan luego de que Juana Tinelli diera a conocer que recibió amenazas y desencadenó un gran conflicto con sus hermanas.

Soledad Aquino, Mica, Cande y Marcelo Tinelli

“Te adoro, Marce. Salí ya de toda esta locura mediática. Te lo suplico”, comentó la primera esposa del conductor. En el mismo posteo, compartió una foto familiar donde se la podía ver junto al periodista y con Cande y Mica Tinelli en brazos. “Creo, Marce, querido, que esto tiene que tener un fin. Te conozco hace 40 años. Toda una vida. Deseo que disfrutes”, agregó.

Sin embargo, antes de concluir con su publicación, Soledad Aquino arremetió contra quienes ella considera que están en la vida del presentador para lastimarlo. “Sos un amor y la gente te está haciendo mierda porque hay mucha gente muy muy mala y enferma. Besos. Te quiero con mi corazón”, concluyó. Su publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores.

Soledad Aquino

Soledad Aquino cerró su mensaje con una referencia al “silencio eterno”, en un gesto que volvió a poner en primer plano su vínculo con Mica y Cande Tinelli. La mención dejó planteada la continuidad de una distancia que se refleja en sus palabras y que se suma a los conflictos que acompañan a la familia en el último tiempo.

VDV