Filtraron una foto de Mauro Icardi de un importante objeto de Wanda Nara que conserva

Un movimiento inesperado en medio de una guerra mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a generar polémica. Mientras ella reclama sus objetos personales que quedaron en poder del jugador, las decisiones de el siguen causando controversias, ahora con la difiusión de una particular imagen.

¿Wanda Nara recuperará sus pertenencias?

Desde que Wanda Nara confirmó la su separación de Mauro Icardi, en 2024, los reclamos de ambos fueron diversos pero por parte de la conductora se destacaron dos: el pago de la cuota alimentaria para sus hijas y la devolución de sus pertenencias que quedaron en Estambul, en la propiedad que compartían. Ninguna de las dos cuestiones tuvo respuestas por parte del jugador, hasta ahora.

Mauro Icardi y Wanda Nara//Archivo

Mientras se conoció el embargo de uno de los bienes de Icardi por la deuda de la cuota alimentaria, el pasado fin de semana él decidió enviar varias de las pertenencias que permanecían en Turquía a Italia, incluyendo un objeto particular que correspondería Wanda Nara, lo que marca un cambio en cuanto al reclamo de la conductora.

La información, revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, aseguró que el futbolista habría enviado varias cajas a Italia. “Hay una imagen que tiene que ver con una nueva mudanza de Mauro Icardi de Turquía a Italia", reveló el comunicador y dio a conocer aquello que Icardi aún conserva de Wanda Nara.

Mauro Icardi y Wanda Nara//Archivo

Juan Etchegoyen reveló una imagen en que se observa una pila de cajas correspondiente a la mudanza que estaría encarando el jugador, en medio de rumores sobre su destino futbolístico. Pero un detalle llamó la atención: la presencia de un objeto que pertenecía a la conductora de MasterChef. "Me cuentan que está enviando cosas, muchas cajas y la copa que ganó Wanda Nara en el Bailando de Italia. Está enviando todas estas pertenencias”, explicó Etchegoyen, mostrando una foto en la que se ve entre las cajas, un trofeo.

Trofeo de Wanda Nara//Instagram

Por otro lado, en conversaciones con personas allegadas a Wanda Nara, el periodista afirmó que Mauro Icardi aún no envió todas las pertenencias que quedaron en Estambul. “Hablé con diferentes personas del entorno de Wanda Nara y me cuentan que Mauro sigue sin mandarle las cosas que quedaron en Turquía. No solo a ella, a los nenes también. Cosas que han quedado en Estambul”, añadió, dejando en evidencia que la situación todavía no está resuelta y que la tensión continúa latente.

Por el momento, se desconoce qué destino tendrán estos objetos ya que es de público conocimiento que Wanda Nara tiene propiedades en Italia, por lo que podrían ser enviados al departamente que la conductora aún visita en Europa. Sin embargo, esto no fue confirmado, por ahora si se confirmó que hay pertenencias suyas en manos de Mauro Icardi.