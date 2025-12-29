La imagen que confirmaría el romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Este fin de semana, algunos famosos decidieron cruzar el charco y alojarse en las exclusivas playas de Punta del Este para recibir el Año Nuevo. Ian Lucas fue uno de ellos. El youtuber viajó junto a unos amigos, donde no sólo compartieron eventos nocturnos, sino que aprovechó para mostrar sus dotes culinarios en una sofisticada embarcación uruguaya. Sin embargo, este encuentro entre jóvenes estuvo enmarcado por la vista de una misteriosa mujer, que, al parecer, sería Evangelina Anderson.

Ian Lucas viajó a Uruguay, destino elegido también por Evangelina Anderson

La primera en viajar a Punta del Este para tomarse un receso de verano fue Evangelina Anderson quien se trasladó junto a sus hijos Bastian, Lola y Emma. Allí, la modelo aprovecha la tranquilidad que le brinda el país vecino para recargar energías y volver completamente renovada a las grabaciones de MasterChef Celebrity. En este marco, quien también eligió este destino fue ni más ni menos que Ian Lucas, su “shippeo”.

Ian Lucas y Evangelina Anderson | Instagram

El creador de contenido y compañero de certamen, 16 años menor que ella, se mostró cocinando asado en las parrillas del yate mientras los demás tripulantes, aparentemente todos de la edad de Ian, estaban disfrutando de la calurosa tarde de domingo. “MasterChef privado”, escribió un amigo suyo quien fue el encargado de deslizar una imagen que impactaría a todos sus seguidores y a la prensa en general.

¿Piedra libre para Evangelina Anderson?

Si bien se estima que Punta del Este es el lugar turístico elegido de manera unánime por los integrantes de la farándula argentina para vacacionar, lo cierto es que la estadía de Ian Lucas en Uruguay no resulta casual; menos cuando tiene cerca a Evangelina Anderson, con quien se lo vincula desde hace ya unas semanas.

Aunque ambos se encargaron de asegurar que lo que hacen es sumarse a un juego de seducción virtual fomentando el match de sus seguidores, lo cierto es que las especulaciones de que habrían iniciado un apasionado romance crecen con el correr de las horas. Sobre todo, cuando se filtran imágenes que los ponen en jaque.

Hoy en día, las redes sociales sirven como una ventana para ver la privacidad de los famosos. Y en este caso, un descuido terminó revelando un secreto a viva voz. En concreto, la postal del paisaje muestra no sólo la costa uruguaya con los edificios que la rodean, sino que también aparece una mujer sentada en la embarcación con las mismas características físicas que la exesposa de Martín Demichelis.

La periodista Juariu, de inmediato, se percató de este “descuido” y se animó a preguntar: “El amigo de Ian que está con él en el barco sube esto. ¿Será Eva?”, generando el debate acerca de la coincidencia de las apariencias o si lo “quemó” al concursante del ciclo que conduce Wanda Nara en Telefe.

La imagen que une a Ian Lucas con Evangelina Anderson | Instagram

Hasta el momento, ni Evangelina Anderson ni Ian Lucas se han pronunciado al respecto siguiendo la línea de su modus operandi: dejar que los cibernautas y periodistas saquen conclusiones mientras ellos se suman al picante juego de la seducción. En paralelo, lo que sí está más que claro es el cariño que juntos supieron construir en este tiempo siendo compañeros -y rivales a la vez- en MasterChef Celebrity.

NB