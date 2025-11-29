El debut musical de Dionisio que hizo llorar a Flavio Mendoza: magia, Navidad y talento

El próximo miércoles 10 de diciembre, Flavio Mendoza estrenará en el teatro Ópera su espectáculo Una Mágica Navidad. Sin embargo, este no se trata de un show más en su vasta trayectoria como productor musical, sino que tendrá un condimento teatral: su hijo Dionisio debutará como cantante sobre los escenarios. Como era de esperarse, el director artístico se llenó de emoción a tal punto que compartió un tierno reel del niño entonando la melodía navideña.

Flavio Mendoza presumió el talento de su hijo en redes sociales

El 12 de abril de 2018, Flavio Mendoza se convirtió por primera vez en padre de Dionisio. El niño, quien nació bajo la subrogación de vientre en Estados Unidos, creció rodeado de las actividades artísticas de su papá al punto tal de que heredó sus talentos. En las últimas horas, el ex jurado de Bailando por Un Sueño sorprendió a sus más de 1,7 millones de seguidores al compartir un tierno videoclip del nene de siete años siendo el protagonista del musical homónimo que refleja el espíritu navideño.

Flavio Mendoza y Dionisio | Instagram

De acuerdo con los datos propiciados, el registro audiovisual fue grabado sobre la escenografía del emblemático espacio navideño argentino, Alparamis. Allí se lo puede ver al niño entonar la melodía en español y en inglés con una visible soltura, armonía y dulzura en su voz que cautivó la atención de productores de Disney. Ante esto, el bailarín comenzó diciendo: “Como cada Navidad, quiero compartir con ustedes algo que me llena el alma… Un nuevo videoclip de mi hijo, Dionisio Mendoza, cantando “En algún lugar de mi memoria”. No puedo explicar la emoción que siento al verlo crecer, no solo como artista, sino como la personita hermosa y sensible que es.

Asimismo, complementó dejando en claro la admiración que siente por su primogénito y por la madurez artística con la que se desenvuelve: “Cada nota que canta, cada gesto, cada paso, me recuerdan lo bendecido que soy de ser su papá. Gracias a todos por ayudarnos a hacer de esta Navidad, una vez más, un recuerdo inolvidable. Con todo mi corazón, Flavio”.

El divertido detrás de escena del hijo de Flavio Mendoza

A su corta edad, Dionisio está dejando en alto su nombre y se está desprendiendo del respaldo artístico de su papá, Flavio Mendoza, quien sigue de cerca sus pasos. En este marco, tanto en la famosa red social del creador de Stravaganza como en la de Dionisio -que es administrada por su padre- compartieron el backstage de lo que fue el detrás de escena. “Ahora vamos a grabar unas canciones para Navidad.” se lo escucha decir al mini artista, mientras que explicó: “Practiqué muchísimo en castellano y en inglés la canción. Me gusta mucho cantar, me hace feliz”. Por su parte, una vez en el estudio el sonidista le da la señal: “Bueno, a ver, hacemos una. Como un ensayito, ¿sí?”. En ese momento, el infante entona la canción navideña. Para finalizar, le envía su saludo a sus seguidores: “Les deseo muy feliz Navidad y feliz año para todos”.

Flavio Mendoza y Dionisio | Instagram

Nuevamente, Flavio enalteció el ADN de su heredero: “Detrás de cada canción… hay magia, emoción y mucho amor. Hoy les compartimos un pedacito del backstage de lo que fue grabar “Somewhere in My Memory”, en sus dos versiones: en español y en inglés. Ver a Dio crecer, jugar, cantar y emocionarse con la Navidad es el regalo más grande que la vida me da como padre. Espero que disfruten este detrás de escena tanto como nosotros al vivirlo. La Navidad ya se siente… y en casa, se canta con el corazón”.

De esta manera, Dionisio y Flavio Mendoza están ultimando detalles para lo que será el gran estreno de Una Mágica Navidad. En paralelo, el niño se posiciona como una prometedora promesa en el ambiente artístico con proyección internacional, algo que llena de satisfacción a su papá que no deja de mostrarse sorprendido por el don de su único hijo.

NB