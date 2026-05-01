Flor Jazmín contó el accidente doméstico que sufrió: "Viví una tragedia"

En lo que parecía ser un día más en la rutina de Flor Jazmín, todo dio un giro inesperado y alarmante. La bailarina vivió una verdadera emergencia doméstica cuando la calma de su hogar se vio abruptamente interrumpida por una situación tan sorpresiva como riesgosa. A través de su relato, reconstruyó ese momento límite que la enfrentó al miedo y la llevó a temer por su propia integridad.

Flor Jazmín y la pesadilla en su departamento

Durante su programa de Luzu, Flor Jazmín relató el día que recibió una llamada que le alertaba sobre una grave emergencia en su vivienda. Sin dudarlo, salió corriendo, dejando atrás sus grabaciones y enfrentándose a una situación de riesgo que la marcó profundamente.

Flor Jazmín//Archivo

Al llegar a su casa, la escena que encontró fue impactante. La inundación había alcanzado niveles alarmantes, llegando incluso al piso 11 del edificio, a pesar de estar en un piso más alto. La preocupación por su mascota, Budín, se convirtió en una prioridad. La bailarina narró cómo la angustia la invadió en esos momentos: “Fue la primera vez que logré llorar verdaderamente en una escena. Ese día se me inundaba todo el departamento”, confesó en la bailarina.

“Llegó agua hasta el piso 5. Estábamos grabando a cinco cuadras de mi casa. Tenía un auto a disposición. Empiezo a correr con el tipo y le digo ´dale, vamos´. Se me estaba inundando la casa. No solo estaba a punto de perder todo sino que tengo a Budín ahí”, agregó la novia de Nico Occhiato.

Flor Jazmín y Nico Occhiato//Instagram

Flor Jazmín y un incidente que le hizo temer lo peor

Las complicaciones aumentaron cuando los ascensores estaban fuera de servicio, lo que obligó a buscar alternativas para llegar a su departamento. La escena de caos y tensión quedó grabada en su memoria: “Llego al lugar, empiezo a correr hacia los ascensores y estaban apagados los dos. Voy para el otro lado y los tres ascensores en uso. Llega uno y miro al tipo que tenía al lado, iba al 24. Lo dejo subir conmigo. Se abre y la mina de adentro iba al menos 1”, describió la artista. La falta de recursos y la incertidumbre hicieron que la situación fuera aún más estresante.

Flor Jazmín//Archivo

Una vez en su hogar, la dificultad aumentó. La térmica saltó, la luz se apagó y la oscuridad se apoderó del ambiente. El vapor caliente y el agua que salía a borbotones transformaron su departamento en un escenario de guerra: “Subo al 11, salgo, voy corriendo y de repente veo a tres personas que están queriendo poner trapos de piso abajo para que deje de salir agua del departamento. Abro el departamento… ¡saltó la térmica! Luz apagada”, contó Flor Jazmín. Y agregó: "Toda agua y el agua que salió era caliente. Todo lleno de vapor. Abro, en la oscuridad, inundado y a la izquierda Budín estaba bien. El agua caliente llegaba a los tobillos y no paraba de salir vapor. Como ese día hacía frío había dejado todo cerrado”

La ayuda de sus amigos fue fundamental para comenzar las tareas de rescate del agua. “Joaquín y Mario unos genios. Uno fue a cerrar la llave de paso. Fui a abrir todos los ventanales. Estaba en la guerra. Empecé a sacar el agua para afuera sacada. En un momento le digo a Nico ´llamá a mi papá´. Me pasa el teléfono, le pido ayuda, a lo que me responde ´mamá está en Zumba´. Una cosa así nunca me había pasado. Fue una locura”, concluyó Flor Jazmín.