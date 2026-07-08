A modo de dar un cierre y como broche de oro de la cobertura que realizaron junto al equipo de Luzu TV del Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato decidieron regalarse un momento de disfrute en el mar.

El exclusivo paseo en yate de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Dando muestras de un amor que está consolidado, la pareja posó feliz durante un paseo en yate junto a todo el equipo de la plataforma de streaming, aprovechando el espléndido sol y el buen clima de Miami.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Luciendo una microbikini de rayas horizontales en blanco y marrón, Flor Jazmín Peña se fotografió muy cómplice entre mimos y abrazos junto a su novio, quien, como buen argentino, acompañó la travesía con un mate en la mano.

En las imágenes que la bailarina compartió en su perfil de Instagram también pueden verse las divertidas salidas, cenas y paseos en moto de agua, tanto junto a Momi Giardina como a parte de la comitiva que viajó a Miami con ellos, entre los que se encontraban Martín Garabal, Ángela Torres, su novio Marcos Giles y Santi Talledo.

Flor Jazmín Peña posó en microbikini

"Se va terminando otra aventura espectacular, con esta gente espectacular y con una comunidad espectacular que nos permite seguir haciendo locuras cada vez más grandes. Gracias, gracias, gracias", escribió Flor Jazmín Peña en sus redes sociales, a modo de homenaje y junto a las postales más representativas de su paso por Miami, donde además de trabajar también disfrutó de unos días de descanso junto a Nico Occhiato.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en Estados Unidos

La historia de amor entre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato comenzó a consolidarse a principios de 2024, cuando oficializaron su relación tras coincidir en Bailando por un sueño, programa en el que compartieron pista y nació el vínculo que hoy los encuentra más unidos que nunca.