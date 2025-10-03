Flor Vigna se cortó ella misma el pelo y mostró su radical cambio de look

Flor Vigna cortó ella misma el pelo y mostró su radical cambio de look en una serie de fotos que captaron la atención por su espontaneidad. La artista decidió intervenir en su imagen de forma directa, con un pequeño gesto que modificó el marco de su rostro y sumó una nueva etapa a su estilo personal.

El radical cambio de look que se realizó Flor Vigna al cortarse el pelo ella misma

Flor Vigna sorprendió con una decisión estética que compartió de forma espontánea. Se cortó el flequillo ella misma y mostró el resultado en un video. La artista, que suele experimentar con su imagen, eligió esta vez un cambio hecho por sus propias manos. El registro del momento fue publicado en sus redes sociales, impactando a todos sus seguidores.

Flor Vigna

En las últimas horas, la cantante compartió un video en su cuenta de Instagram donde mostró el paso a paso del proceso, desde la preparación hasta el resultado final. Se puede ver cómo se acomoda el cabello, mide el largo deseado y realiza el corte en pocos movimientos. El flequillo, recto y por encima de las cejas, se integra al resto del peinado con un estilo casual.

El nuevo look generó comentarios entre sus seguidores, que destacaron el cambio y la actitud de hacerlo por cuenta propia. Más allá de las reacciones, el corte que se realizó Flor Vigna se inscribe en una tendencia creciente entre las celebridades, quienes muestran procesos personales vinculados a la estética.

“A veces, un pequeño cambio afuera es recordarle al adentro que también puede renovarse”, destacó la bailarina. El flequillo recto que eligió se suma a una serie de estilos que ya lució en distintas etapas de su vida. A lo largo de su carrera, pasó por tonos rubios, castaños, cortes largos, ondas y recogidos. Esta vez, el cambio se centró en el marco del rostro, con un corte que modifica su expresión y le aporta una nueva impronta.

Por su parte, Flor Vigna mostró, en reiteradas oportunidades, su profundo interés por la moda, el maquillaje y los cuidados personales. En entrevistas y publicaciones, compartió rutinas, productos y elecciones estéticas que forman parte de su día a día. Este nuevo video se sumó a esta línea, pero con un enfoque directo y personal.

Flor Vigna

El cambio de look coincide con una etapa de actividad intensa para la artista, que combina proyectos musicales, presentaciones en televisión y participación en eventos. Su imagen forma parte de una construcción que se adapta a cada momento. El flequillo recto, sencillo y definido, puede acompañarla desde un estilo urbano a uno más formal y elegante.

Flor Vigna

Flor Vigna se cortó el pelo ella misma y mostró su radical cambio de look en un gesto que sumó una nueva variante a su estilo personal. La elección de intervenir directamente en su imagen se integró con naturalidad a su estética cotidiana. El flequillo recto, realizado por ella misma, acompaña una etapa marcada por la actividad artística y el crecimiento de su carrera.

VDV