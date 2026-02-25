Adiós al diseño minimalista: así es la gran pared de piedra de la casa de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

Nicolás Repetto y Florencia Raggi muestran su fascinación por la naturaleza en todos los viajes que realizan entre las montañas o las playas que eligen. Sin embargo, también se rodean de arte moderno y salidas nocturnas en la ciudad. Es por eso que buscan esa misma fusión en su casa, alejándose del minimalismo clásico y los diseños total white. Sus seguidores destacaron entre las habitaciones de su hogar una gran pared de piedra con estilo campestre y perfecto para mantener la calidez del lugar.

Nicolás Repetto, Florencia Raggi

La gran pared de piedra de la casa de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

Nicolás Repetto y Florencia Raggi conforman una de las parejas más sólidas y duraderas del espectáculo argentino, con más de 30 años de relación y 31 de casados. Es por eso que coinciden en el estilo de vida y diseño que marcan en la tranquilidad de su hogar. Con tintes modernos, encuentran lo campestre en diferentes elecciones que sus seguidores destacan como originales. En una de las fotografías que compartieron de su casa, una gran pared de piedra marcó la tendencia de la calidez y la naturaleza como opción perfecta.

La misma se encuentra en el living de su hogar, donde los sillones de colores rodean una mesa ratona de madera oscura, comenzando a darle forma al estilo campestre que tanto les apasiona. En esta misma línea, y conectándose con la naturaleza, un ventanal ilumina la habitación, al igual que un fogón de gran tamaño. Es alrededor del mismo en que llama la atención la gran pared de piedra gris, exponiendo un toque medieval y maximalista, alejándose del clásico minimalismo moderno.

Nicolás Repetto y Florencia Raggi eligen la pared de piedra para su casa



Fusión de moderno y artístico con campestre: así es la casa de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

La casa de Nicolás Repetto y Florencia Raggi se caracteriza por su gran conexión con la naturaleza, el arte y el maximalismo. Si bien apuntan por un estilo moderno en cada uno de los muebles que eligen, los cuadros de colores y maderas claras permiten la entrada de luz y transmite solidez y carácter. Para reforzar esta idea, se rodean de verde y hermosos paisajes, destacando su amor por las aventuras y los viajes a diferentes lugares.

La casa de Nicolás Repetto y Florencia Raggi



En sus posteos de Instagram, Nicolás Repetto y Florencia Raggi no dudan en mostrar la casa que construyeron con tanto amor, durante estos años juntos, y los mejores tips para crear un ambiente cálido y seguro, manteniendo el maximalismo de antes. Es así como optan por chimeneas, paredes de piedra y cuadros de colores, que iluminan y le dan una vuelta medieval al clásico modernismo. Sus seguidores no dudan en destacar sus favoritos y las nuevas tendencias que imponen.

