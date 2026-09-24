Wanda Nara anunció el estreno de su primera película como protagonista: los detalles

Wanda Nara atraviesa un nuevo momento profesional con un proyecto que la muestra en una faceta diferente dentro de la industria del entretenimiento. A través de sus redes sociales, la empresaria reveló cuándo será el estreno de la producción que viene desarrollándose desde hace varios meses y que marcará un nuevo paso en su carrera. El anuncio despertó numerosas reacciones entre sus seguidores y su familia, mientras se preparan para conocerse detalles de una propuesta que la tendrá en el centro de escena.

Wanda Nara confirmó cuándo se estrenará la película que protagonizó

Wanda Nara sumó un nuevo proyecto a su carrera y confirmó una noticia que venía generando expectativa desde que comenzó el rodaje meses atrás. En su cuenta de Instagram, la empresaria anunció que ¿Querés ser mi hijo?, la primera película de ficción que la tiene como protagonista, llegará a los cines el próximo 22 de octubre. Junto a la portada de la producción, donde aparece con Agustín Bernasconi, compartió un breve mensaje invitando al público a acompañarla en este estreno.

¿Querés ser mi novio? La nueva película de Wanda Nara y Agustín Bernasconi

La publicación rápidamente recibió una gran cantidad de reacciones. Entre los mensajes más destacados apareció el de su hermana, Zaira Nara, quien celebró el anuncio con una referencia al tradicional ritual de ir al cine y disfrutar de pochoclos. A esos comentarios se sumaron seguidores y figuras cercanas a la artista que expresaron su entusiasmo por verla asumir este desafío artístico. La llegada de la película a los cines representa un paso diferente dentro de una trayectoria que ya la llevó a desarrollarse en televisión, negocios y conducción.

Cabe destacar que la producción de ¿Querés ser mi hijo? está dirigida por Hernán Guerschuny y adapta para el público argentino una exitosa comedia romántica de origen mexicano que lleva el mismo nombre. La historia combina situaciones familiares, humor y romance, con un planteo que gira alrededor de una serie de malentendidos que transforman la vida de sus protagonistas. En este contexto, Wanda Nara encarna a Lucía, el personaje central de la trama, que atraviesa un momento de cambios personales y laborales.

Wanda Nara y Agustín Bernasconi grabando ¿Querés ser mi novio?

La trama comienza cuando la protagonista decide reorganizar su vida después de descubrir una infidelidad que pone fin a una larga relación. Con la intención de empezar de nuevo, vuelve a vivir sola y se enfoca en encontrar nuevas oportunidades profesionales. Sin embargo, durante una entrevista laboral, una confusión lleva a que los responsables de una empresa crean que tiene un hijo. Lejos de aclarar el error, la protagonista encuentra una forma poco convencional de sostener esa versión para aumentar sus posibilidades de conseguir el puesto.

El elenco y la historia detrás de la comedia familiar que protagoniza Wanda Nara

Para mantener la farsa, el personaje de Wanda Nara recurre a Javier, un vecino mucho más joven interpretado por Agustín Bernasconi. El acuerdo inicial parece sencillo cuando él se hace pasar por su hijo frente a la empresa. No obstante, la situación comienza a complejizarse a medida que ambos comparten más tiempo juntos. Lo que surge como una estrategia circunstancial termina derivando en un inesperado vínculo afectivo que se convierte en uno de los ejes principales de la película.

Además de la empresaria y el cantante, el largometraje cuenta con la participación de reconocidos actores. Jean Pierre Noher interpreta a la expareja de Lucía, un personaje clave para entender el punto de partida de la protagonista. A su vez, Charo López forma parte del elenco aportando su experiencia en el género de la comedia y sumándose a una historia que busca equilibrar momentos de humor con situaciones cotidianas y familiares.

El rodaje comenzó a fines de abril de 2026 y se desarrolló durante varias semanas entre distintas locaciones de Argentina y la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Las grabaciones concluyeron durante mayo y permitieron avanzar en una producción que reúne a varias compañías del sector. El proyecto, que tiene como protagonista a Wanda Nara, cuenta con la participación de Telefe Studios junto a otras productoras asociadas, que impulsaron la realización de esta adaptación para el mercado local.

Wanda Nara

Con fecha de estreno confirmada para el 22 de octubre, ¿Querés ser mi hijo? se prepara para convertirse en uno de los lanzamientos nacionales más comentados de la temporada. Para Wanda Nara, la película representa su debut absoluto como protagonista de una ficción cinematográfica y amplía su presencia en la industria del entretenimiento. Mientras avanza la promoción del film, ya se conocen los primeros detalles de una historia que combina enredos, relaciones familiares y romance.

VDV