Juanita Tinelli se despidió del negro invernal y apostó por un radical cambio de look de verano

Juanita Tinelli marca su estilo fashionista, sobre todo al momento de hacerse cambios de looks radicales en su cabello. En cada nueva temporada, opta por darle una vuelta de tuerca a los colores elegidos como tendencia, y marca su amor por la moda. En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores al mostrar su nueva tonalidad, enamorando a todos con un color clave que se volvió el favorito de todos para el próximo verano argentino.

Nuevo estilo, nueva temporada: El cambio de look de Juanita Tinelli

Juanita Tinelli fue protagonista de escándalos familiares, luego de que denunciara haber recibido amenazas y culpara a su papá, Marcelo Tinelli, por involucrarla en sus problemáticas laborales. Tras varias semanas de peleas y acusaciones, la familia demostró estar más unida que nunca y marcó el final de la disputa. Fue así que la joven influencer decidió marcar la tendencia fashionista en sus redes sociales, y se despidió del negro invernal que llevó durante meses.

Tanto en sus historias de Instagram como en un posteo, le dio la bienvenida al verano argentino con un radical cambio de look que enamoró a todos los expertos y sus seguidores. Con un emoji de corazón rosa, y un maquillaje sensual de colores de la misma tonalidad, la influencer apostó por el color borgoña, casi violeta, y lo marcó como la próxima tendencia de la temporada. Los halagos no tardaron en llegar a sus comentarios, y la coronaron la reina de las tinturas.

Juanita Tinelli, la reina de las tinturas: todos sus colores

Juanita Tinelli se caracteriza por mostrar su estilo fashionista, sobre todo en el color de su cabello. En las diferentes temporadas, opta por darle una vuelta de tuerca a su look, y marca las tendencias en los peinados. En un momento, las mechas blancas la acompañaron para dar un estilo gothic, mientras que los reflejos rubios la invitaron a perderse entre la playa y la moda veraniega. El negro la acompañó durante el invierno argentino, marcando la elegancia y misterio del look.

En esta ocasión, y para volver a los colores, optó por un radical cambio que marcó las nuevas tendencias y le dio la bienvenida a los días de playa y altas temperaturas. Juanita Tinelli es una de las jóvenes influencers más queridas de las redes sociales, por su amor por la moda y su capacidad fashionista de encontrar los diferentes estilos en los cambios de cabello. Ella da a conocer el peinado como una parte clave del look, dándole la importancia que merece y coronándose como reina de las tinturas.

