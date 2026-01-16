Lejos de Mauricio Macri, el nuevo negocio de Juliana Awada

Juliana Awada, lejos de Mauricio Macri, atraviesa un presente marcado por nuevos proyectos que la vinculan con el diseño, la moda y la gastronomía. Su camino empresarial se expande con propuestas que reflejan su estilo y consolidan una etapa distinta en su vida profesional. En esta nueva etapa, combina propuestas que la mantienen activa en distintos ámbitos.

El nuevo negocio de Juliana Awada tras separarse de Mauricio Macri

Juliana Awada, a días de su separación de Mauricio Macri, se concentra en iniciativas que la acercan al mundo creativo y a nuevos negocios. Entre la moda, el diseño y la gastronomía, su presente se define por actividades que refuerzan su perfil como empresaria multifacética. Con proyectos que se desarrollan en diferentes escenarios, mantiene una presencia constante en el ámbito empresarial.

La empresaria siempre estuvo ligada al universo de la moda. Su trayectoria empresarial se consolidó con la marca que lleva su nombre y que la posicionó como una figura reconocida en el ámbito del diseño. A días de la separación del político, su vida continúa vinculada a este sector, con proyectos que incluyen colecciones y propuestas que reflejan su estilo personal.

En Uruguay, Juliana Awada encontró un espacio para expandir sus intereses. Allí impulsa iniciativas relacionadas con el diseño y la decoración, que se complementan con su mirada estética y su experiencia en el mundo empresarial. Estos proyectos le permitieron mantener una presencia activa en el mercado, explorando nuevas formas de expresión.

En este contexto, la ex primera dama desarrolla iniciativas en el país vecino con un horizonte vinculado al sector inmobiliario. Hace algún tiempo, inició una propuesta vinculada al real estate que pone foco en Uruguay. Según se conoció, algunas de sus inversiones se encuentran en el departamento de Rocha, zona donde crece el interés por su entorno natural.

Juliana Awada desembarcó de lleno en la gastronomía lanzando su primer vino

En septiembre, Juliana Awada sorprendió con el lanzamiento de su propio vino. “Desde el Valle de Uco, Mendoza, junto a Casa Petrini, les presentamos Juliana Malbec”, se puede leer en la publicación que compartió en sus redes sociales. Se trata de una propuesta que la vincula directamente con la gastronomía y que abre un nuevo capítulo en su carrera.

La producción surge de una alianza con Casa Petrini, bodega ubicada en uno de los puntos más destacados de la vitivinicultura argentina. Con este proyecto, la expareja de Mauricio Macri se suma al mundo del vino con una etiqueta que lleva su nombre y que refleja su interés por diversificar sus actividades.

La combinación de moda, diseño y gastronomía muestra el perfil multifacético de Juliana Awada. Su trayectoria empresarial se amplía con cada nuevo proyecto y refleja una visión que integra distintos ámbitos. El lanzamiento de Juliana Malbec es un ejemplo de cómo la empresaria busca innovar y sumar propuestas que trascienden lo tradicional.

