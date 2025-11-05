El desgarrador mensaje de Marta Fort por el cumpleaños de su papá, Ricardo Fort: "Sola, con miedo, con incertidumbre"

Marta Fort atravesó un momento de introspección y lo expresó con palabras dedicadas a Ricardo Fort en el día de su cumpleaños. El mensaje revela cómo convive el crecimiento individual y la ausencia de figuras clave en su vida. Eligió mostrar lo que siente con una mirada honesta sobre lo que significa la falta de su papá.

Marta Fort emocionó a todos con un sentido mensaje para Ricardo Fort en su cumpleaños

Marta Fort eligió recordar a Ricardo Fort en una fecha significativa con un mensaje que refleja una etapa de cambios personales y laborales. En medio de logros y desafíos, compartió una reflexión íntima que pone en primer plano el vínculo con su padre. La publicación se dio en un momento de transición, donde el crecimiento profesional convive con sus emociones.

Marta Fort

A través de su cuenta de Instagram, expresó con sinceridad cómo transita esta etapa de su vida. En la publicación, acompañada por un video, la joven expresó con sinceridad cómo transita esta etapa de su vida. La publicación, acompañada por un video donde se la puede ver con el actor y su hermano, se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más comentados del día. La modelo eligió compartir con sus seguidores el impacto que tiene en ella la figura de su padre, a más de una década de su fallecimiento.

“Este último tiempo estuve un poco más ausente en las redes, ya que estuve con una mezcla de emociones”, comenzó escribiendo Marta Fort. En el texto, detalló que vivió transformaciones importantes: se mudó, comenzó a involucrarse en la empresa familiar y alcanzó metas personales y laborales que no imaginaba. Sin embargo, también reconoció que estos avances vinieron acompañados de una sensación de melancolía.

“Hay personas con las que me hubiera gustado compartir esta nueva etapa que hoy no están a mi lado. Siendo una de ellas una figura tan importante como mi papá”, continuó. La frase resonó especialmente entre quienes siguen de cerca el legado de Ricardo Fort, empresario mediático que dejó su huella en los medios.

Marta Fort reveló cómo se siente al trabajar en la empresa familiar

En la misma línea, Marta Fort, que en los últimos años ganó visibilidad tanto por su perfil en redes como por su participación en proyectos vinculados a la marca Fort, se mostró reflexiva y honesta. “A veces me encuentro sola, con miedo, con incertidumbre sobre lo que viene”, escribió en su publicación por el cumpleaños de Ricardo Fort.

Ricardo, Felipe y Marta Fort

Por su parte, también compartió cómo la memoria de su padre la acompaña en momentos clave. “El pensamiento de cómo hubiera reaccionado, qué me diría o qué sentiría al verme hoy, me acompaña todo el tiempo”, agregó. En ese sentido, destacó que suele reprimir sus emociones, pero que en esta ocasión decidió abrirse, especialmente por tratarse del cumpleaños de su papá.

“Hoy, en el día de su cumpleaños, quiero recordarlo de esta manera: dejando en claro que no importa cuánto tiempo pase, siempre se lo va a seguir recordando”, escribió. Además, Marta Fort agradeció a quienes mantienen viva la imagen de su padre, y afirmó que en los momentos importantes siempre va a sentir la necesidad de recurrir a él.

Ricardo, Felipe y Marta Fort

Marta Fort compartió un mensaje vinculado al cumpleaños de Ricardo Fort que refleja cómo transita una etapa marcada por logros y desafíos personales. El desgarrador posteo pone en evidencia la presencia constante de su padre en momentos clave de su vida. A través de una expresión íntima, sumó una nueva dimensión al recuerdo familiar, reafirmando el lugar que dejó su papá en su vida.

