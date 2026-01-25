Las mejores fotos de las vacaciones de Luly Drozdek en Punta del Este: playas, juegos y mucho amor en familia

Bajo el sol de José Ignacio y con el sonido del mar de fondo, Luly Drozdek disfruta de unos días de descanso en Punta del Este junto a su marido, el empresario Hernán Nisenbaum, y su hija Delfina. Lejos del ritmo intenso del trabajo, la actriz eligió una tarde de playa para desconectarse y compartir tiempo en familia, en una postal que combinó juegos, risas y mucho amor.

Las fotos exclusivas de Luly Drozdek en Punta del Este

Las imágenes captaron a la pareja relajada, caminando por la orilla y acompañando a Delfina en cada chapuzón. Atenta y cómplice, Luly Drozdek no le soltó la mano a su hija mientras Hernán Nisenbaum se sumó a los juegos en el agua. La pequeña, con una malla blanca con flores azules, fue la gran protagonista de la jornada, feliz entre olas y arena.

Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum en Punta del Este

También hubo lugar para el romanticismo: en otra de las postales, la actriz y el empresario se mostraron muy cariñosos, abrazados frente al mar, confirmando el sólido presente de una pareja que lleva más de una década junta. Gestos simples, miradas cómplices y una escena que habla de un vínculo consolidado y de un momento personal pleno.

Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum en Punta del Este

Este regreso a Punta del Este marca además un reencuentro especial para Luly, que el verano pasado estuvo abocada al trabajo. Durante la última temporada teatral formó parte de una exitosa propuesta en Villa Carlos Paz, donde compartió escenario con figuras como Osvaldo Laport y Fabián Vena. Finalizada esa etapa, la actriz decidió tomarse una pausa antes de encarar nuevos desafíos profesionales.

Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum con su hija Delfina

Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum

Mientras recarga energías en la costa uruguaya, Luly Drozdek ya tiene la mirada puesta en lo que viene: se encuentra en plena preproducción de su nueva película, un proyecto muy personal que la tendrá como autora y actriz y que comenzará a filmarse a principios de abril. Por ahora, el plan es claro: descanso, familia y mar, en uno de sus lugares favoritos.