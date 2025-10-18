Mica Viciconte y Fabián Cubero comenzaron los preparativos para la fiesta de 15 de Allegra, quien cumple esta edad en enero de 2026. La joven, que decidió viajar con su madre Nicole Neumann, y celebrar a lo grande con su papá y su nueva familia, ya comenzó a pensar cada detalle de esta noche única en la que será agasajada por sus amigos y seres queridos. Con la cuenta regresiva en marcha, Mica reveló cuáles son los salones que están analizando para llevar a cabo el festejo.

Mica Viciconte mostró dónde podría ser la fiesta de 15 de Allegra Cubero

Entusiasmada con el cumpleaños número 15 de Allegra, la hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann, Mica Viciconte contó junto a su pareja, la adolescente y su hijo Luca que están viendo dónde será la fiesta. Aunque por supuesto aclaró para evitar críticas y especulaciones que la decisión será exclusivamente de la joven.

Mica Viciconte anticipó cómo será la fiesta de 15 de Allegra Cubero

En el posteo que compartió en su red social de Instagram, Cubero expresó: "Se vienen los 15 de Allegra y ya estamos en la búsqueda del salón". Luego, la modelo comparte imágenes de dos lugares que se encuentran en la lista de los más adecuados debido al espacio por la lista de invitados y su ambientación. "Me encanta, es re amplio", se escucha decir a la futura cumpleañera al visitar el primer lugar.

Mica Viciconte anticipó cómo será la fiesta de 15 de Allegra Cubero

Luego, su padre Fabián Cubero comenta que a pocas cuadras se encuentra el otro sitio que está contemplado. "Otras de las opciones para festejar el 15 de Allegra", manifestó. Mica Viciconte, por su parte, lanzó: "Ay qué nervios". Al cruzar por la enorme puerta de entrada, Allegra se encontró con una sofisticada recepción y una escalera que la llevaba al ambiente principal.

Mica Viciconte anticipó cómo será la fiesta de 15 de Allegra Cubero

Minutos después, mientras se encontraba en brazos de su mamá, Luca Cubero, opinó con mucha ternura: "La pista está increíble". Tanto Mica como Fabián y Allegra se rieron de su adorable comentario, y continuaron recorriendo las instalaciones con gran entusiasmo. Por último, el exfutbolista también aclaró que "la decisión está en sus manos" haciendo alusión a que su hija será quien decida dónde celebrar sus 15 años. La integrante de Ariel en su salsa (Telefe) agregó que "muy pronto vamos a revelar cuál fue el elegido".

Mica Viciconte anticipó cómo será la fiesta de 15 de Allegra Cubero

Según se puede ver en las imágenes, el salón número 1 cuenta con una decoración más rústica, clásica y natural. Posee espacios al aire libre, que son ideales para disfrutar cuando hay buen clima, una amplia recepción, lugar semicubierto y una pista de baile, que es fundamental para la hora del festejo. El salón número 2, en cambio, se caracteriza por seguir un estilo más moderno con detalles en la iluminación que acompañan cada momento vivido en esta noche tan especial. Además de recepción y pista, también tiene una terraza para disfrutar.



En una entrevista con Pronto, la influencer había contado que su pareja era quien se estaba encargando de los preparativos y agregó: "Es un tema en el que Fabi tiene que estar más presente que nunca con la nena". De esta manera, Mica Viciconte se sumó a la organización de la celebración y anticipó cómo será la fiesta de 15 de Allegra Cubero.