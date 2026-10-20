Gastón Dalmau, a los 42 años: "Sufrí trastorno obsesivo compulsivo de imágenes"

La televisión y las redes sociales suelen mostrar una cara luminosa de las figuras públicas, pero detrás de las cámaras existen historias personales profundas que pocas veces se conocen. Gastón Dalmau sorprendió a sus seguidores durante su paso por el ciclo de streaming Somos Prende. A los 42 años, el actor, exintegrante de Casi Ángeles y conductor compartió un testimonio muy íntimo sobre la salud mental y el camino que debió transitar para superar un trastorno que afectó su vida diaria.

Gastón Dalmau habló de su trastorno obsesivo compulsivo de imágenes

Con la calma que otorga el tiempo transcurrido, Dalmau se sinceró sobre un problema que lo marcó de manera profunda. Con un tono cercano y reflexivo, el artista recordó el instante exacto en el que comprendió que necesitaba asistencia profesional y detalló las herramientas que lo ayudaron a salir adelante. Su relato, directo y sin vueltas, resonó de inmediato entre quienes siguen su carrera desde sus inicios hasta su presente en los medios.

Gastón Dalmau: El inicio de un proceso difícil y el miedo ante lo desconocido

El paso de los años trae madurez y otra perspectiva sobre los momentos oscuros. Durante la charla en el canal de streaming, Gastón Dalmau repasó cómo comenzó aquel cuadro que alteró por completo su rutina diaria y le impidió llevar una vida normal durante un tiempo prolongado. Lejos de minimizarlo, puso en palabras el impacto que le generó enfrentarse a situaciones que su mente no lograba filtrar.

"Eso sí, me impedía vivir. Yo sufrí de trastorno obsesivo compulsivo de imágenes, imágenes muy fuertes. Empezó con una. Esa imagen llevó a otra, me levantaba, tenía una imagen", explicó sobre el origen del problema. La persistencia de esos pensamientos se convirtió en una carga muy pesada que requirió atención inmediata.

En ese sentido, remarcó la angustia que le provocó el inicio del cuadro: "Fea, muy fea. Intrusiva. El problema es que tuve una imagen muy fea y me asusté. Entonces ahí empezó un proceso de imágenes constantes como yo las iba alimentando. Ahí fue donde tuve que pedir ayuda. Pero fue una etapa muy, muy difícil porque eso sí me impedía vivir. No era una imagen que se me cruzaba y ya se iba".

Gastón Dalmau: La importancia de la terapia

Hablar de salud mental todavía genera ciertos prejuicios en el ámbito público, pero cada vez son más las figuras que eligen naturalizar el tema. En el caso de Gastón Dalmau, el acompañamiento médico fue una pieza clave para recuperar el control de su día a día y ponerle fin al malestar constante que le provocaban las obsesiones visuales.

En este contexto, el actor detalló cómo combinó la asistencia psicológica con el apoyo farmacológico necesario para estabilizar su situación. "Una herramienta que me sirvió mucho a mí para poder empezar, aparte de los psicofármacos...", señaló, al reconocer el valor de la medicación en la etapa más aguda para frenar el flujo incesante de pensamientos intrusivos.

Gastón Dalmau habló de la importancia de recurrir a terapia

Gastón Dalmau: Una nueva perspectiva

Con el correr del tiempo y el tratamiento adecuado, logró encontrar métodos propios para lidiar con la aparición esporádica de aquellos estímulos que en el pasado lo paralizaban. Lejos de dramatizar, hoy transmite un mensaje optimista y comparte una estrategia muy personal para afrontar su día a día. "Por suerte, puedo contar que se puede estar bien. Se puede también transformar esto en ese sentido", reflexionó con alivio. Hoy su realidad es completamente diferente y asegura haber dejado atrás la etapa más compleja del trastorno.

Para cerrar, reveló cómo maneja la situación en la actualidad: "Hoy en día, estoy bien, no estoy medicado ni nada. Pero capaz que me aparece una imagen. Como sé que la voy a bizarrear, nada, pasa de largo y sigue". Así Gastón Dalmau demuestra que las sombras del pasado pueden transformarse en aprendizaje. Su testimonio deja una huella necesaria: recordar que pedir ayuda es el primer paso para sanar y que, aun en los momentos más complejos, siempre hay un horizonte posible.