Gastón Pauls se refirió al crecimiento profesional de su hija, Muna y reveló algunos aspectos del proceso que acompañó puertas adentro durante los últimos años. Con una trayectoria que empezó a delinearse desde muy temprana edad, la joven avanza en una nueva etapa que encuentra el respaldo de su familia y abre nuevas posibilidades para su futuro artístico. Detrás de ese presente hay una serie de decisiones que se tomaron con el paso del tiempo y que marcaron el rumbo de una carrera que continúa en crecimiento.

Gastón Pauls destacó la forma en la que su hija, Muna, decidió iniciar su carrera artística

El presente de Muna Pauls volvió a ocupar un lugar destacado en la escena artística luego de que su padre, Gastón Pauls, compartiera detalles sobre el camino que eligió la joven para desarrollar su carrera. Durante una entrevista con Migue Granados en OLGA, el actor se refirió a los proyectos musicales de su hija y destacó la claridad con la que tomó decisiones sobre su exposición desde muy pequeña. Además, se refirió a las oportunidades que recibió a lo largo de los años y la postura que mantuvo la familia.

Gastón y Muna Pauls

Durante la entrevista, el actor reveló que su hija atraviesa una etapa marcada por nuevos desafíos profesionales y que ya comenzó a dar pasos concretos dentro de la música. “Está ahí como dando vueltas ya con sus primeros discos, con una posibilidad ahora de empezar a grabar; me encanta”, expresó. Sus palabras reflejaron el entusiasmo que le genera ver a su hija avanzar en un ámbito que eligió y en el que viene trabajando desde hace varios años.

En la misma línea, Gastón Pauls reflexionó sobre lo que significa para un padre observar el crecimiento artístico de sus hijos y cómo esa evolución puede despertar distintas sensaciones. “Es potente igual, como cuando lo que viene te supera y agarra el ego, en un momento sí que decís ‘¿Qué onda? Para para para para, yo vengo laburando...’ ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? 17, no amigo, qué peligro, y a la vez es hermoso y es como ‘Dale, vamos para adelante, que pase, que supere, que mejore todo lo que hicimos’”, comentó entre risas.

Agustina Cherri, Muna y Gastón Pauls

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la charla estuvo relacionado con las propuestas laborales que recibió Muna Puals. Según explicó, las ofertas comenzaron cuando tenía apenas 11 años, aunque tanto la familia como la propia artista optaron por esperar el momento adecuado. “A Muna le ofrecieron desde los 11 y dijimos ‘No por todos lados’. Muna misma decía no, ella tiene muy claro lo que sí, lo que no, por dónde no quiere ir y por dónde no tranzar con un medio que te ofrece todo el tiempo cosas muy tentadoras”, sostuvo.

Muna Pauls consolida su camino en la música y suma nuevos proyectos

A sus 17 años, Muna Pauls construye una carrera que combina música, moda y formación artística. Hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, creció en un entorno vinculado al espectáculo, aunque su acercamiento al mundo artístico se produjo de manera gradual. Desde muy chica mostró interés por el canto, la danza y la actuación, disciplinas que formaron parte de su crecimiento y que con el tiempo comenzaron a darle visibilidad dentro de las redes sociales y distintos espacios vinculados con la música.

Muna Pauls

Uno de los primeros momentos de mayor exposición llegó a través de los videos que compartía interpretando canciones y tocando instrumentos. Esto le permitió construir una audiencia propia y abrir nuevas puertas. En 2021 se presentó en el Estadio Luna Park como invitada de Luciano Pereyra, una experiencia que marcó un paso importante en su recorrido. Al año siguiente viajó junto a su padre a Nueva York para capacitarse en la academia Go Broadway, donde participó de un programa intensivo de comedia musical.

Con el paso de los años, la música de la hija de Gastón Pauls fue ganando cada vez más protagonismo. En 2024 lanzó una sesión en vivo junto a la cantante Camilú, una colaboración que representó uno de sus trabajos más visibles hasta ese momento. Más tarde, en agosto de 2026, Muna Pauls firmó su primer contrato discográfico, un paso decisivo para el desarrollo de su proyecto como solista. Desde entonces trabaja junto a reconocidos productores en la creación de canciones originales y en la preparación de su música.

Muna Pauls

Además de su actividad musical, Muna Pauls desarrolló una sostenida presencia en la industria de la moda. En 2025 debutó oficialmente como modelo al protagonizar una importante campaña de indumentaria y desde entonces participó en distintas acciones vinculadas a marcas juveniles. Mientras combina sesiones fotográficas, grabaciones y presentaciones, continúa construyendo un perfil propio dentro del mundo artístico.

VDV