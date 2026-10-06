Gonzalo Valenzuela se sinceró sobre Silvestre, su hijo con Juana Viale: “Es igual a mi, pero salió un poquito más vergonzoso”

Gonzalo Valenzuela abrió su corazón en una entrevista en el ciclo "En la cima", con la conducción de Laura Rez Masud. El artista se refirió sin filtros a su dinámica familiar, a su presente y a la excelente relación que mantiene con Juana Viale, la madre de sus hijos, con quien compartió una década entre 2005 y 2014.

Gonzalo Valenzuela abrió su corazón y habló sobre su separación y la relación con sus hijos

Durante la charla, el intercambio fluyó de manera natural y cercana, permitiendo conocer facetas poco exploradas de su rol de padre. El recorrido abarcó desde los recuerdos de aquella época en la que formaba una familia muy unida hasta el presente de los chicos, quienes hoy transitan distintas etapas de su juventud y niñez.

Gonzalo Valenzuela: El vínculo con Juana Viale y la historia familiar

Uno de los ejes centrales de la charla con Gonzalo Valenzuela giró en torno a los recuerdos del pasado y al camino transitado junto a la actriz y conductora, Juana Viale, con quien tuvo a Silvestre, nacido en 2008; a Ringo, quien falleció pocas horas después de su nacimiento; y a Alí, nacido en 2012. Ante la consulta sobre cómo atravesaron la ruptura y el desafío de formar una familia, el actor reflexionó: “Todas las separaciones sufren.”, expresó al analizar los finales de etapa.

Enseguida, Valenzuela destacó: “Seguimos teniendo una linda familia por suerte. Sí, sí, con Juana me llevo muy bien y mis niños son lo más". La conversación avanzó hacia el crecimiento de los jóvenes y el impacto del paso del tiempo. Cuando la conductora quiso saber las edades exactas, el actor detalló con orgullo: “Y Silvestre tiene 18 y Alí 14”. La sorpresa no tardó en llegar ante la mayoría de edad del mayor: “Guau, 18. O sea, mayor de edad. Vos, ¿podés creer eso? Decís, ¿qué, tengo un hijo de 18? Tremendo”.

Gonzalo Valenzuela junto a Silvestre y Alí

La personalidad de Silvestre Valenzuela y su veta artística

Entre risas y con absoluta complicidad, la entrevista derivó en el parecido físico y de carácter entre Gonzalo Valenzuela y su primogénito. Al ser consultado sobre si Silvestre heredó su pasión por la interpretación, Gonzalo fue terminante y divertido al descartarlo por completo: “Es igual a mí”.

Juana Viale fue acompañada por Silvestre a los Martín Fierro

Y ante la pregunta sobre si le gustaba la actuación, aclaró de inmediato: “No, no, no, no, este salió un poquito más vergonzoso”. El actor chileno reveló el verdadero talento de su hijo mayor —quien también comenzó a incursionar recientemente en el modelaje— y su inclinación hacia las artes visuales: “Pero es un gran artista, le gusta mucho el dibujo, la pintura, se va a ir por ahí”.

Gonzalo Valenzuela: La familia ensamblada y el valor del amor maduro

Hacia el cierre del recorrido por su intimidad, la charla se amplió para abarcar a los más pequeños y el panorama de su numerosa familia. Además de sus hijos con Viale, el actor es padre de Anka —nacida en 2019, fruto de su relación con la actriz chilena María Gracia Omegna, con quien estuvo entre 2015 y 2021—. Y también reveló su vínculo con Ambar de Benedectis: "Sí, la veo, me la topo por la casa, tenemos una linda relación”.

Según Gonzalo Valenzuela, Silvestre es parecido a él.

De esta manera, Gonzalo Valenzuela demostró que el tiempo acomoda las piezas y que, por encima de cualquier distancia o final de ciclo, priorizar el bienestar de los hijos y mantener un vínculo sano es siempre el mayor logro de la madurez.