Polémica en Gran Hermano Generación Dorada: cómo fue la notificación de denuncia a Jessica Maciel y cuál fue su descargo

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) quedó sacudida por un episodio que salió por completo de la lógica habitual del reality. Jessica Maciel, conocida dentro del programa como La Maciel, fue notificada formalmente por una denuncia judicial en su contra por presunta explotación sexual, regenteo y maltrato. Según se informó al aire, la acusación fue presentada por 17 jóvenes trans y la causa por “averiguación de ilícito” quedó en manos del Juzgado Federal N.º 2 de San Martín.

Jessica Maciel: el operativo en Telefe y el descargo que dio en Gran Hermano

El aviso se realizó en los estudios de Telefe, en Martínez, con presencia de efectivos de la Policía Federal, que le entregaron la documentación correspondiente. En paralelo, Santiago del Moro explicó que todos los participantes habían presentado el certificado de antecedentes penales antes de entrar y que Maciel no registraba antecedentes al momento de firmar su ingreso. Luego de la notificación, la participante hizo un descargo cargado de angustia y vinculó la acusación con una historia previa muy personal.

Según contó, todo se remonta a un episodio que involucró a su hermana, ya fallecida, quien le habría indicado que no podía seguir trabajando en la calle porque había personas que le sacaban plata. En ese contexto, sostuvo que años atrás impulsó una denuncia contra dos personas, reunió testigos y que, cuando esos acusados cayeron presos, “cayó mucha gente y fue noticia”. También afirmó que, desde entonces, sufrió acoso en redes sociales. Así dejó planteado el eje de su defensa: que esta situación estaría conectada con aquella denuncia previa iniciada por ella misma.

Jessica Maciel sostuvo su inocencia y habló del miedo por su familia

La influencer además insistió en su inocencia y remarcó que lo más duro fue recibir esa notificación mientras estaba aislada dentro de la casa. Dijo que ya había atravesado algo similar y que logró salir libre de culpa, pero que ahora el encierro en el reality la desbordó emocionalmente porque no puede controlar lo que pasa afuera y le preocupa cómo lo está atravesando viviendo su familia. Entre lágrimas, remarcó: “Soy inocente y sé cómo probarlo”.

Jessica "La Maciel". Foto: Telefe.

Más tarde, al hablar con sus compañeras, fue todavía más terminante: aseguró que su hermana debía pagarle a otras personas para poder trabajar en la calle y sostuvo que no van a poder meterla presa por hechos que, según su versión, nunca cometió. En esa misma línea, La Maciel negó de manera cualquier vinculación con explotación de personas. “Nunca jamás exploté a nadie”, dijo, antes de sugerir que su exposición dentro del programa podría haber reactivado movimientos en su contra fuera de la casa.