Los famosos que le dijeron "No" a Nico Ochiatto y lo obligaron a cambiar de planes

Durante la presentación de la programación 2026 de Luzu TV, Nicolás Occhiato sorprendió al contar que algunos de los planes que tenía para el canal finalmente no pudieron concretarse. El conductor explicó que varios proyectos debieron modificarse luego de que algunas figuras decidieran no continuar. En ese contexto, el programa Algo va a picar quedó fuera de la nueva grilla. La situación obligó a reorganizar parte de la programación del streaming. Y fue el propio Occhiato quien decidió explicar públicamente qué pasó.

Nicolás Occhiato y los proyectos que no llegaron a concretarse

A través de un video, el conductor fue directo al hablar del ciclo que no continuará. “Nosotros recontra queríamos que siga Algo va a picar, realmente, porque es un programa que creció muchísimo”, explicó. Según contó, el plan original del canal era mantener la mayor parte de la programación del año pasado. “El año pasado de Luzu fue tan espectacular que para nosotros la clave era mantener todo y la base”, señaló.

Nico Occhiato

Sin embargo, uno de los integrantes del programa decidió priorizar otros proyectos. Occhiato explicó que la situación fue hablada con el propio protagonista. “El Mito Marquitos (Giles) necesitaba un poco más de tiempo para sus proyectos personales, que son su stream, sus blogs y también muchos viajes por lo futbolístico”, detalló. Y agregó: “No me quiero comprometer a algo que después no pueda cumplirlo”. El conductor remarcó que la decisión fue entendida dentro del equipo. “Es recontra entendible y recontra valorable también que nos diga la verdad”, afirmó. Además, aclaró que el creador de contenido seguirá formando parte del canal en otros espacios. “Más allá de todo eso, va a estar en Nadie dice nada, por lo tanto claramente está todo más que bien”, dijo.

Nicolás Occhiato y el mensaje sobre el equipo del programa

Occhiato también destacó el trabajo de quienes integraban el ciclo. “El Purre y “La Tora” Villar hicieron un laburazo el año pasado y la rompieron”, aseguró al recordar el crecimiento del programa. Al mismo tiempo, dedicó unas palabras a Vicky Garabal, una de las figuras vinculadas al proyecto. “Vicky es de las personas más profesionales que hay, siempre se manejó con claridad con nosotros”, sostuvo. También explicó que desde el canal intentaron ofrecerle otras alternativas dentro de la programación. “Se le buscó dar alguna posibilidad dentro de lo que teníamos, pero no le terminó cerrando y está en todo su derecho”, aclaró.

A pesar de que el programa no continuará, Nico Occhiato dejó en claro el vínculo con su equipo. “La queremos mucho y siempre va a estar en nuestro corazón y en el de Luzu”, expresó. De esta manera, el conductor eligió contar el detrás de escena y explicar cómo algunos “no” terminaron obligándolo a cambiar los planes para la nueva temporada del streaming.