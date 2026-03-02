Divina Gloria se despidió de sus compañeros en Gran Hermano Generación Dorada con un particular video

En sus primeras horas de comienzo, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya tuvo su primera sorpresa, tanto para los jugadores como para la producción. A penas 48 hs después de que se abrieran las puertas de la casa del reality, la participante Divina Gloria debió abandonar el juego al presentar problemas de salud, lo que la llevó a una sorpresiva internación,

La situación alteró la convivencia en el reality, ya que se sumó a la salida de Daniela de Lucía, quien abandonó el juego por decisión propia tras el fallecimiento de su padre. Sin embargo, el resto de los jugadores no tenían en claro qué pasaría con sus compañeras siendo que ambas situaciones que están contempladas en las reglas del juego por lo que los involucrados podrían salir de la casa y tendrían la posbilidad de volver a la convivencia. Finalmente, este domigo Divina Gloria se comunicó con los participantes.

El particular video de Divinina Gloria

“A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria se hiciera una serie de estudios en una clínica cercana”, había anunciado el miércoles Santiago del Moro sobre el motivo de salida del juego de la actriz. Sin embargo, el conductor le llevó tranquilidad al resto de los jugadores indicando que ella se encontraba en buen estado de salud y serían los profesionales quienes determinarían si la mujer de 64 años estaba apta para reingresar.

Finamente este domingo se informó, en el exterior, que la actriz no regresaría al juego e ingresó su reemplazo. Pero esta no es la misma información que se brindó dentro de la casa. Los jugadores quedaron muy sorprendidos luego que se emitiera un video en el que Divina Gloria fue protagonista: “¡Hola! Mis queridos jugadores de la casa de The Big Brother. Aquí DiviGloria sana, salva y feliz de poder comunicarme con ustedes. La hago corta porque sino me doy mucha manija y hago un monólogo de dos horas”.

En la misma línea, le envió cariños a sus compañeros y nombró a algunos de ellos, destacando a Brian Sarmiento con quien logró generar muy buena onda. "Delen con todo, como venían haciendo. Y la bipolaridad de darlo todo, de divertirse, de jugar y a la vez de serruchar cabezas. Que es tremendo porque además recién nos conocemos”. agregó.

“Lo nuestro fue como un amor, un enamoramiento. Nos casamos en Las Vegas. Lo que pasó, queda en Las Vegas. Gracias por el aguante, el amor, la buena onda. Esa familiaridad que sentí, ese hilo rojo de amor... ¡Y odio! Así que, Gran Hermano 2026, edición dorada. ¡Arriba!”, cerró. Pero si bien este clip alegró a los jugadores viéndola en un buen estado, generó grandes especulaciones ya que la actriz no mencionó cuál sería su destino en el juego. Por supuesto, se trató de una estrategia más para el juego. Lo cierto es que Divina Gloria no regresará al juego, como lo hizo Daniela de Lucía que volvió a ser parte de la casa desde este domingo.