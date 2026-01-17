Confirman el motivo por el que Griselda Siciliani dejó a Luciano Castro

Griselda Siciliani y Luciano Castro estarían separados, según trascendió. Sin embargo, los actores no confirmaron ni desmintieron la información que trascendió este fin de semana. La infidelidad del actor, la filtración de los audios y la aparición de la joven con la que mantuvo un affaire en Madrid habrían sido las razones por las que la actriz le puso punto final a su noviazgo con él pero, en las últimas horas, surgió un particular motivo que fue decisivo para llegar a la ruptura.

La decisión que tomó Griselda Siciliani para su presente con Luciano Castro

La escandalosa infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani escaló a niveles impensados. Después de que Fernanda Iglesias revelara en Puro Show (eltrece) que el actor mantuvo un romance con Sarah Borrell, una joven danesa que vive en España y conoció durante su temporada teatral en Madrid, se sumaron nuevas versiones que indican otros engaños hacia la actriz.

En medio del revuelo que generó esta noticia, ni el descargo de Griselda Siciliani ni el de Luciano Castro sirvieron para bajar la espuma y dar por terminada la polémica. De hecho, la artista, que se encuentra grabando la serie biopic de Moria Casán, es buscada por los periodistas para saber cómo se encuentra hoy su relación con él.

Lo cierto es que, el viernes 16 de diciembre, en Intrusos intentaron hacerle una nota y ella se subió rápidamente a su vehículo pidiendo amablemente que la dejen ir sin tener que dar declaraciones. "No quiero hablar, gracias. Que tengan un buen año", expresó la protagonista de Envidiosa, la exitosa ficción de Netflix.

Ante su postura, la periodista Paula Varela comentó en el programa de América: “¡Qué lástima verla así a Griselda! Ella siempre pone el pecho a todos los temas". Luego, acerca de las razones por las cuales habría decidido ponerle punto final a su vínculo amoroso con Luciano Castro, reveló: "A mí lo que me dicen es que está como sobrepasada. En un punto era gracioso el meme, el hola guapa, hoy ya tiene otra implicancia”.

En este sentido, agregó sobre el cambio de actitud que tuvo la actriz con la prensa: “Ya no le gusta verse a ella porque no solo hay memes de Luciano, esto la arrastró a ella a ser partícipe de burlas, de chiste, de mujeres que la critican. Se siente muy juzgada, no la está pasando bien y con Luciano está ahí. Está enojada”.

Revelan que Griselda Siciliani terminó su relación con Luciano Castro

Por otro lado, el periodista Alejandro Castelo contó en A la tarde que, finalmente y después de una semana del escándalo, Griselda Siciliani tomó la determinación de estar soltera. “Esto es oficial. Es una decisión donde uno de los protagonistas. Hubo una conversación donde se pusieron las cosas sobre la mesa y ella tomó una decisión".

Acto seguido, relató cómo tomó Luciano Castro esta noticia: "Él la entendió, a pesar de que la esté pasando bastante mal. Estamos en condiciones de decir oficialmente que están separados”. Además, el panelista expresó: "Ni Griselda ni Luciano van a desmentir esto. Ella necesita tomarse un tiempo y no sabemos lo que va a pasar".

De esta manera, confirman que el motivo por el que Griselda Siciliani dejó a Luciano Castro se debe a querer resguardarse de la exposición mediática y de una situación que ya no le causa gracia. Por el momento, ella decide el silencio y escapar de los medios para seguir hablando del tema.