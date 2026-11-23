Guillermina Valdés abrió una conversación sobre los problemas para dormir a partir de una encuesta que realizó en sus historias de Instagram. Según contó, el resultado la sorprendió: el 90% de las personas que participaron manifestó tener dificultades para descansar, despertarse durante la noche o dormir mal. A partir de ese dato, decidió compartir su propia experiencia con el insomnio y algunas de las herramientas que fue incorporando con el paso del tiempo.

Guillermina Valdés

En ese contexto, la actriz habló de un período particularmente difícil de su vida, en el que llegó a dormir apenas dos o tres horas por noche durante más de un año. También hizo hincapié en la importancia de poder acceder a profesionales de la salud para abordar este tipo de problemas y reconoció que tuvo la posibilidad de consultar con especialistas y realizar un proceso de búsqueda personal que no todas las personas pueden afrontar.

El difícil momento que atravesó Guillermina Valdés por el insomnio

"Estoy muy agradecida de haber tenido la posibilidad, que no todos tienen, de ir a un analista, de ir a un médico, de ocuparme, de indagar", expresó Guillermina Váldes al recordar el camino que transitó. En ese sentido, explicó que durante ese proceso pudo comprender que detrás de sus dificultades para dormir también había una depresión prolongada y otras cuestiones emocionales que necesitaba atender.

La situación llegó a afectar considerablemente su descanso. "Yo estuve en un momento, creo que un año y un poquito más, durmiendo dos horas por noche, dos, tres horas. Fui a especialista del sueño, tomé medicación, yo ya no sabía qué hacer", relató. Sin embargo, con el tiempo logró encontrar una manera de mejorar su calidad de sueño: "Hoy les puedo decir que puedo dormir muy bien, pero sé lo que se siente teniendo el síntoma, un síntoma llamado insomnio, que es como una monstruosidad que no nos permite ser al 100% quien queremos ser", sostuvo.

Los hábitos que Guillermina Valdés incorporó para mejorar su descanso

Entre las pautas que compartió, Guillermina Váldes destacó la importancia de exponerse a la luz natural durante los primeros minutos del día. Según explicó, este hábito está relacionado con el ritmo circadiano, el mecanismo que regula los ciclos de sueño y vigilia. También contó que evita dejar el teléfono cerca de su cama y que intenta apagarlo unas dos horas antes de dormir. Durante ese período, procura bajar la intensidad de las luces y escuchar música tranquila: "Mi celular nunca queda al lado mío en la cama. Lo tengo en el baño, por ejemplo, muere en el baño el celular", explicó sobre una de las decisiones que incorporó a su rutina nocturna.

Los hábitos que Guillermina Valdés incorporó para mejorar su descanso

Otro de los consejos que compartió tiene que ver con la manera de reaccionar cuando no consigue conciliar el sueño. En lugar de permanecer en la cama intentando dormir, contó que prefiere levantarse, escribir y hacer un ejercicio de agradecimiento por las cosas que sucedieron durante el día. A esas pautas sumó evitar el consumo de bebidas estimulantes después de las tres de la tarde, entre ellas café, té y mate, y mantener una actividad física regular. De esta manera, Guillermina Váldes compartió parte de su recorrido personal y las herramientas que hoy forman parte de su rutina para cuidar el descanso.