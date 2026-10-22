Guillermina Valdés deslumbró con un vestido semitransparente efecto joya con el que realzó su figura

Guillermina Valdés es una de las figuras del espectáculo que encuentra en la moda una forma de expresión. Con looks que combinan elegancia, glamour y audacia, la modelo suele apostar por diseños que no pasan inadvertidos. Esta vez, compartió en sus redes sociales un vestido semitransparente con efecto joya, una pieza de impronta sensual que se destacó por sus brillos y realzó su silueta.

Así es el vestido semitransparente efecto joya de Guillermina Valdés

Guillermina Valdés volvió a demostrar su afinidad con la moda a través de un look que reúne elegancia, sensualidad y una impronta cargada de estilo. La empresaria apostó por un vestido largo semitransparente, cubierto de bordados de pequeñas piedras brillantes, que se convirtió en el gran protagonista de su estilismo y realzó su silueta con una propuesta de inspiración couture.

Guillermina Valdés | Instagram

El diseño se destaca por su silueta ajustada y alargada, que acompaña las líneas del cuerpo y estiliza la figura. Esta pieza está compuesta por mangas largas y cuello cerrado estilo bote y presenta una estructura depurada que contrasta con la riqueza visual de su superficie bordada. En este marco, la transparencia del tejido se combina con una trama de pequeños apliques luminosos de pedrería, que generan un efecto joya. Los destellos en tonos dorados, bronce y champán aportan profundidad y movimiento, mientras que el bordado, con formas onduladas y relieves que recuerdan a las escamas, suma textura y dinamismo.

Cabe destacar que, el diseño de este look se distingue por un patrón de geometría orgánica que genera una ilusión óptica de movimiento y relieve, con figuras onduladas. La disposición de los bordados en líneas curvas y diagonales acompaña los contornos del cuerpo y crea un efecto de body-mapping que estiliza visualmente la silueta. A su vez, el juego de luces y sombras sobre las piedras y los apliques brillantes aporta profundidad y una textura tridimensional, en una composición que combina el impacto visual del Op Art con la sofisticación de la alta costura.

El vestido de efecto joya de Guillermina Valdés | Instagram

Un beauty look de Guillermina Valdés: un clásico que lleva como marca registrada

Para acompañar la intensidad del vestido, Guillermina Valdés optó por un beauty look natural. Llevó el cabello suelto con ondas suaves que aportan movimiento y naturalidad, sin perder la elegancia. Asimismo, el flequillo refuerza esa estética fresca que contrasta con el carácter glamoroso de la prenda.

El maquillaje sigue la misma línea: una piel luminosa, labios en tonos nude y una mirada sutilmente delineada. Sin excesos ni contrastes marcados, la propuesta apuesta por realzar los rasgos y mantener la armonía del conjunto. Por su parte, la elección de aros pequeños y discretos permite conservar el equilibrio visual y evita competir con el bordado del vestido. Cada detalle acompaña sin restarle protagonismo a la pieza central.

Guillermina Valdés lució pocos accesorios | Instagram

Guillermina Valdés volvió a elegir a Camila Romano para sus looks, una dupla que apuesta por la elegancia, el glamour y las tendencias sin perder de vista la frescura y el estilo que caracteriza a la modelo. Esta vez, el vestido semitransparente efecto joya se convirtió en el gran protagonista de la propuesta, con sus bordados brillantes y su silueta estilizada. Una elección que reafirma el lugar de las transparencias y los tejidos llenos de diseño entre las claves de la moda de noche.