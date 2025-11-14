En medio de la polémica con su papá, Juanita Tinelli atravesaría un duro momento amoroso: "La abandonó"

Juanita Tinelli está viviendo semanas tensas en su vida, tras la denuncia por recibir amenazas contra su integridad. La influencer apuntó contra su papá, Marcelo Tinelli, y comenzó un escándalo familiar que se extendió a todos los miembros. Sin embargo, en este contexto, una decepción romántica le habría golpeado de cerca, y la habría dejado sin su compañero. Según dieron a conocer, Juanita y su novio se habrían separado a solo dos meses de confirmar su relación.

Juanita Tinelli se habría separado de su novio: "La abandonó"

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña habrían terminado su relación, por decisión de él, en medio de las polémicas de los Tinelli. La pareja había confirmado su noviazgo a comienzos de septiembre, luego de que fotos de vacaciones en el mismo lugar comenzaran con los romances de un amor. Finalmente, se mostraron juntos en el shopping y en la intimidad de su hogar, exponiendo que la joven habría decidido apostar nuevamente su corazón.

Sin embargo, en LAM (América), Pepe Ochoa reveló que su denuncia de amenazas habría provocado un desinterés de la parte del joven hijo de empresario, por lo que había decidido separarse de la modelo. "Terminaron a las patadas con su novio. Él se llama Bautista. La dejó él a Juanita Tinelli", reveló en un enigmático. De esta manera, detalló "Al principio estaban supermegaenamorados, muy bien, pero lo que me cuentan es que él descubrió una faceta de ella y dijo ‘no es por acá’. La dejó y la abandonó". Por su parte, Yanina Latorre aseguró que el chico "es un amor", ya que lo conocía desde que compartía colegio con su hijo, y ella "muy tóxica".

El escándalo de Juanita Tinelli y Marcelo Tinelli

Juanita Tinelli y Marcelo Tinelli están viviendo un momento de tensión, luego de que la modelo denunciara haber recibido una amenaza telefónica, debido a deudas económicas de su padre. El escándalo en la familia creció, demostrando las diferentes posturas de sus integrantes. Sin embargo, el conductor buscó proteger a su hija, mientras que la influencer expuso sentirse abrumada por la fama y algunas actitudes de su padre. Es así como la pelea siguió creciendo, y decidieron mantenerlo en la intimidad, luego de que varios medios de comunicación viralizaran la noticia.

En este contexto, Juanita Tinelli sufrió un duro momento amoroso, cuando su pareja habría decidió separarse de ella. La noticia sorprendió a los usuarios de las redes sociales, quienes no tardaron en dar a conocer su opinión y mostrar la supuesta conexión con el mal momento que pasa la joven junto a su familia. La modelo está viviendo tensas semanas, tras su denuncia de amenazas y escándalo que incluyó a todos sus seres queridos.

