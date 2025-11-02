La nueva vida de Jorge Lafauci a los 82 años: lejos de los medios, devoto de sus nietos y casado con un hombre casi tres décadas menor

Jorge Lafauci es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos del medio. Pionero en el abordaje de las temáticas de la farándula argentina, ganó mayor popularidad como el jurado más temido del Bailando Por Un Sueño. A punto de cumplir sus 82 años, el comunicador mantiene una vida sumamente familiar alejado de los medios de comunicación en compañía de su novio y sus nietos.

Jorge Lafauci, un personaje que dejó huellas en la televisión

Jorge Lafauci nació el 3 de noviembre de 1943 en Buenos Aires. A lo largo de su vida se formó como profesor de literatura y logró consagrarse licenciado en comunicación y letras egresándose de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su afinidad por la prosa lo llevó a inmiscuirse en el mundo del periodismo formando parte por la redacción del medio Crónica. Asimismo, formó parte de TV Guía, Radiolandia, Antena, Siete Días, Teleclic y Semanario, como así también medios internacionales como TV y Novelas y Eres en México. Todos estos trabajos lo llevaron a ocupar cargos directivos posicionándose como un referente del periodismo.

Sin embargo, su salto a la fama fue durante su participación en el programa Bailando Por Un Sueño, conducido por Marcelo Tinelli. Sus devoluciones ácidas y su humor picante lo llevaron a ganarse el lugar de villano, protagonizando picantes idas y vueltas con los participantes. Tal es así que su fuerte carácter lo llevó a convertirse en “malo”, al punto rak que Sabrina Sabrok lo escupió en vivo, generando uno de los momentos de tensión más ásperos de la pantalla chica. Si bien aseguró que las peleas no estaban arregladas y que él devolvía lo que “sentía” tras las performances de los concursantes. Así logró convertirse en un personaje que pisó fuerte durante su paso por el reality.

La vida de jubilado de Jorge Lafauci

Hoy, alejado de las cámaras y con un perfil más reservado que en la de su pasado televisivo, Jorge Lafauci vive al máximo su jubilación de los medios. Sin embargo, mantiene activa su pasión por el cine, el teatro y los espectáculos que lo hace aparecer entre el público como espectador y crítico. “Mi vida está tranquila. Soy un señor, jubilado, que tiene sus actividades. No estoy alejado de los medios. Me la paso mirando televisión. El programa ¡Ahora caigo!, de Darío Barassi, me fascina. Además, voy mucho al cine y al teatro”, supo declarar en una entrevista con Infobae a finales del 2024.

En ese mismo ámbito, también hablaba de su edad y la manera en la que lleva su presente. "Si tuviera que describir este momento presente, diría que, dentro de todos los achaques que uno puede tener a esta edad, estoy muy bien. Tengo amigos en todas partes. Incluso dentro del espectáculo. Con Marcelo Tinelli, por ejemplo, tenemos una relación estupenda. Nos escribimos todos los días", decía.

En lo que respecta al plano personal, Jorge Lafauci está en pareja con Luis Ávila, a quien le lleva 27 años y que es su esposo desde el 2015, cuando se sancionó la ley del matrimonio igualitario. De él, dice que mantienen un vínculo parecido al de una amistad, que cenan juntos, que van al teatro y que, sobre todo, se acompañan mucho.

Antes de casarse con Roberto, Jorge Lafauci estuvo en pareja con Noemí Carrizo, la madre de su hija Georgina, quien le dio dos nietos: Ariel y Bárbara. Los pequeños forman parte de la vida diaria del periodista, ya que los ve, al menos, una vez por semana, cuando los viernes va a visitar a su hija.

En la antesala a que celebre su cumpleaños número 82, Jorge Lafauci sigue siendo uno de los referentes de la farándula nacional. Su legado y su impronta se mantienen vigente en los medios como una de las celebridades más destacadas y queridas del periodismo de espectáculos.

