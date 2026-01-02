Vero Lozano suele resguardar su increíble mansión de las redes sociales. Sin embargo, su pasión por las recetas dulces que aprendió en su paso por Bake Off hizo que comience a mostrar su cocina. Lejos de recibir críticas, esta zona de su hogar fue muy halagada por sus seguidores.

Así es la cocina de Vero Lozano: profesional, moderna y totalmente aesthetic

La cocina de Vero Lozano combina elegancia clásica con detalles modernos, logrando un ambiente cálido, funcional y muy luminoso. Según se puede ver en un posteo donde enseña a preparar pastas caseras con salsa roja, y viste un delantal estampado, los tonos que predominan en este sector de su casa son los claros.

Vero Lozano.

Las paredes están pintadas de blanco mientras que las alacenas y el bajo mesada llevan la tonalidad verde agua. Esta paleta suave aporta frescura y un aire atemporal, ideal para un espacio de uso cotidiano. En cuanto a los electrodomésticos, se destacan los hornos empotrados de acero inoxidable, de líneas rectas y estética profesional, que contrastan con el estilo más tradicional del mobiliario.

Además, cuenta con una cocina a gas de gran tamaño, acompañada por una campana extractora metálica de estilo industrial, que suma sofisticación al ambiente. La iluminación es tenue y está empotrada en el techo. La misma cuenta con la ayuda de ventanas amplias que permiten el ingreso de luz natural durante el día. Asimismo, agranda visualmente el lugar y permite conectar el interior con el exterior.

Sin dudas, Vero Lozano logró que su cocina se encuentre bien iluminado y sea un espacio acogedor, pensado tanto para cocinar como para disfrutar de sus momentos libres. Cabe destacar que su decoración se completa con utensilios plateados y ollas en verde oliva que están a la vista, frascos y piezas en tonos neutros y madera, que refuerzan el espíritu hogareño.

En rincones como debajo de los estantes, Vero Lozano aprovecha para perfumar su cocina con grandes jarrones y flores blancas. También puede visualizarse a través de los videos que compartió en su red social de Instagram que la decoración se completa con azulejos subway en tonos blanco y negro, una tendencia que sigue pisando fuerte y que la presentadora no dudó en elegirla.

Por último, se ve que posee varios pequeños electrodomésticos de estética elegante que facilitan el tiempo de cocción. Así es la cocina de Vero Lozano: profesional, moderna y totalmente aesthetic. Tal es así que cada vez que comparte un video o imagen allí se lleva una lluvia de "likes" por parte de los usuarios de las redes.

Telefe quiere que Vero Lozano reemplace a Wanda Nara: "Están conversando"

Telefe ya está buscando nuevos programas para poner al aire. Por esta razón, se anunció que regresa el reality Popstars, el cual vio nacer a los grupos Mambrú y Bandana, y se encuentra preparando la vuelta de otro ciclo culinario. Se trata de Bake Off, que la última temporada tuvo a Wanda Nara como conductora.

No obstante, lejos de querer que la mediática esté nuevamente al frente de la competencia, trascendió que la señal prefiere a otra persona y que pone todas sus fichas en ella. Así lo reveló el periodista Fede Bongiorno en El ejército de la mañana, el streaming de Bondi Live. "El otro día Vero Lozano contó en LAM que tenía una propuesta de Telefe, que era algo nuevo, algo distinto. En ese momento me escribe una muy buena fuente y me dice: a Vero le ofrecieron esto", adelantó.

Vero Lozano

Luego, con más información en su poder, reveló que aún la presentadora de Cortá por Lozano está evaluando su agenda laboral. "Se está viendo, yo creo que haría las dos cosas. Están en charlas tempranas para posiblemente ser la nueva conductora de Bake Off", contó y generó gran repercusión en las redes sociales ya que Wanda estuvo al frente de este formato.

En este sentido, Fede Bongiorno comentó que "la idea no es dejar a Wanda sin nada" y que continuará adelante con "MasterChef" ya que tiene varios meses de grabación. Por otro lado, aseguró que "Vero fue finalista el año pasado de Bake Off y la verdad que rindió muy bien". De hecho, mediante su red social de Instagram, Vero Lozano comparte recetas dulces con sus miles de seguidores y enseña el paso a paso de cada preparación para inspirar a otros a que animen.

Sin dudas, ella conectó con la repostería y sería una oportunidad donde podría lucirse. Aún así habrá que ver si, finalmente, se concreta. De ser así, Wanda Nara quedaría afuera del formato que busca al mejor pastelero amateur y se enfocaría en la nueva temporada de Masterchef Celebrity.