Moria Casán reveló qué le dijo a Georgina Barbarossa en el oído tras su encuentro en los Martín Fierro 2026

La ceremonia de los premios Martín Fierro 2026 dejó momentos que quedarán en la memoria de los asistentes, pero uno de los más destacados fue la inesperada reunión entre Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri en el escenario. Durante el evento organizado por Aptra, la reconocida figura del espectáculo argentino sorprendió a todos al reconciliarse públicamente con Georgina después de varios años de distancia, y posteriormente, se reencontró con Carmen en una escena llena de sensibilidad y nostalgia.

Tras la celebración, Georgina Barbarossa habló del encuentro con la diva en A la Barbarossa (Telefe); por su parte, Moria también utilizó su programa La mañana con Moria (eltrece) para comentar lo ocurrido, compartiendo detalles del emotivo intercambio que tuvo con Barbarossa durante el cálido abrazo que compartieron ante las cámaras. Sus palabras resonaron en el estudio, llegando incluso a emocionar a María Fernanda Callejón, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar la emotiva narración de la diva.

Moria Casán y Georgina Barbarossa hablaron en sus respectivos programas

El reencuentro entre las conductoras, que en un principio parecía imposible, finalmente, pudo concretarse y en buenos términos. En su programa, Georgina admitió que la cercanía con Moria Casán la conmovió emocionalmente, mencionando que la diva le susurró palabras que no quiso revelar pero que la tocaron profundamente. "Me dijo unas palabras muy lindas al oído, que no las voy a contar, pero me conmovieron mucho, y yo también le dije cosas lindas. Yo la quise mucho a Moria, y ni hablar de Carmen que es como mi hermana"

Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri

A pesar de estas dificultades, Georgina dejó en claro que la relación ha comenzado a mejorar. Aunque todavía no ha logrado perdonar por completo, siente que la situación ha dado un giro positivo. En este contexto, Georgina señaló: "Antes ni la saludaba, me la cruzaba y para mí era una pared, era un potus" y agregó: "Me parece que ya está, somos grandes, somos abuelas".

Georgina Barbarossa//Archivo

Por su parte, la conductora de El Trece, también compartió su perspectiva sobre el reencuentro en su programa y recordó: “Georgina trabaja desde chica, ha hecho miles de cosas, es una artista muy reconocida. Hemos trabajado juntas, hemos sido amigas, la hemos pasado muy bien”.

Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri//

Qué le dijo Moria Casán a Georgina Barbarosa

En un momento de profunda reflexión y emoción, Moria compartió detalles sobre un encuentro reciente con Georgina Barbarossa. La diva de la televisión explicó cómo fue ese reencuentro que, para ella, representó mucho más que un simple abrazo, sino un acto de reparación y reconocimiento mutuo tras años de distanciamiento. “Cuando nos abrazamos yo sentí que ella se emocionaba. Me parece que las dos nos dijimos ‘te quiero’, pero yo le dije: ‘Sorry si te lastimé’”, expresó Moria conmovida, en su programa de El Trece.

Moria Casán comentó que percibió a Georgina Barbarossa emocionada y frágil durante ese momento. Para ella, el reencuentro fue auténtico, una reunión sincera que ambas necesitaban para cerrar un capítulo y seguir adelante. Destacó que el abrazo fue un acto de honestidad y reparación. “Cuando nos abrazamos sentí que ella estaba conmovida. Estaba frágil. Para mí el momento fue verdadero, una cosa linda, juntarnos. Yo me sentí muy bien. No me pareció forzado ni hipócrita”, dijo y agregó: “Somos mujeres del espectáculo con una trayectoria importante. Somos prestigiosas y populares”.