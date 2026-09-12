Lejos de la actuación, el nuevo proyecto de Rodrigo Vagoneta que lo une con Hernán Drago

Rodrigo Rodríguez, conocido popularmente como Rodrigo Vagoneta, es uno de los humoristas que dejaron su huella durante la época dorada de Marcelo Tinelli en la televisión de los años 90. Con el tiempo, el actor convirtió su apodo en una verdadera marca registrada y logró trascender el ámbito del espectáculo para incursionar también en el mundo empresarial. En los últimos años, se animó a explorar su faceta emprendedora y lanzó un proyecto con sello propio, vinculado al ámbito comercial, que le permitió combinar su popularidad con una nueva faceta profesional.

El nuevo negocio de Rodrigo Vagoneta que lo vincula con Hernán Drago

El nombre de Rodrigo Vagoneta históricamente estuvo asociado al humor y al espectáculo. El comediante desarrolló una extensa trayectoria como actor, tanto en televisión como en teatro, donde logró ampliar su llegada al público y consolidarse como una de las figuras más reconocidas del humor argentino. Sin embargo, con el paso de los años también se animó a explorar nuevos desafíos por fuera de los escenarios.

Rodrigo Vagoneta | Instagram

En 2024, recibió una tentadora propuesta de una de las personas que trabajan con la línea de fragancias de Hernán Drago. El ofrecimiento despertó su interés y lo llevó a incursionar en un ámbito hasta entonces alejado de su carrera artística, dando un nuevo impulso a su perfil emprendedor y demostrando que su faceta profesional no se limita únicamente al mundo del espectáculo.

En una entrevista que concedió a Mitre Live, el artista reveló cómo recibió la inesperada propuesta comercial que lo llevó a incursionar en el mundo de las fragancias. “Tengo para presentarte el perfume mío, se llama ‘Alegría’ y tiene mi nombre”, comenzó contando. Luego, el humorista brindó más detalles sobre cómo surgió el proyecto y quién fue el encargado de acercarle la propuesta: “Vino el perfumero de Hernán Drago a proponerme esto. Me dijo que quería hacer una colonia infantil conmigo y me pareció divina la idea, estoy contento con este nuevo emprendimiento”, relató durante el mano a mano con Juan Etchegoyen.

Además de contar cómo nació este nuevo emprendimiento, explicó cómo decidió promocionar su fragancia y acercarla al público. En este marco, contó que regalaba ejemplares durante sus funciones, aunque también los comercializa a través de sus redes sociales. “Yo estoy regalando un perfume por función y está buenísimo, hemos regalado varios, pero los vendo obviamente para el público. Pueden entrar a mi cuenta de Instagram que ahí lo tengo publicado al perfume”, detalló. En ese sentido, reconoció que el proyecto también implica un desafío comercial: “Vendría bien vender algunos perfumes, a veces las cosas funcionan y a veces no tanto, vamos a tratar de venderlos”.

El perfume de Rodrigo Vagoneta | Instagram

El precio del perfume de Rodrigo Vagoneta

Respecto del valor de la fragancia, Rodrigo Vagoneta aseguró que buscó ofrecer un producto accesible para sus seguidores: “El perfume sale seis mil pesos, no son caros, están a buen precio”. Además, dejó en claro que se trata de una fragancia con la que tiene un vínculo personal, ya que participó de su elección. “Ahora te voy a mandar algunos a vos para que regales o uses, yo los uso eh, es muy linda la fragancia, la elegí yo”, agregó, visiblemente entusiasmado con esta nueva etapa y con el desafío de combinar su carrera artística con su faceta como emprendedor.

En aquella entrevista, también señaló que esta fragancia fue bautizada como Alegría, un nombre que, además, está ligado directamente a su identidad artística. “Alegría es el nombre del perfume que también lleva mi nombre. Uno lo intenta, esperemos que tenga éxito”, expresó el humorista. La fragancia está disponible para todo el país y, por el momento, la distribución está a cargo de la misma persona que le acercó la propuesta.

Sobre el origen del emprendimiento, sostuvo que el proyecto comenzó de manera gradual y que detrás de la creación se encuentra Daniel, el perfumero que conoció a través de Hernán Drago. “Es un proyecto que se fue dando de a poco. Empezamos con la idea, nació eso y después buscamos un buen packaging y ahora salimos a venderlo”, contó, mientras se mostró esperanzado con esta nueva faceta comercial.

Rodrigo Vagoneta presentó su perfume para niños | Instagram

Actualmente, el perfume de Rodrigo Vagoneta lleva dos años en el mercado y su presencia en góndolas de perfumerías y farmacias da cuenta del camino que comenzó a recorrer por fuera de la actuación. De esta manera, el humorista sumó una nueva faceta a su carrera y encontró en el mundo del emprendimiento un desafío diferente, que le permitió llevar su nombre y su identidad artística a un ámbito hasta entonces desconocido para él.