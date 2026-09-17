Así están hoy Lola y Luka, los hijos de Hernán Drago que viajaron a Disney con su padre

Hernán Drago dejó en claro que su rol más importante es el de ser padre. Sus hijos, Luka Drago y Lola Drago , nacieron fruto de su sólida relación de casi 20 años con la productora de televisión Bárbara Cudich, de quien se separó en excelentes términos. A pesar de haber crecido bajo la influencia directa del modelaje y las cámaras, ambos jóvenes demostraron desde muy temprano que sus intenciones no estaban ligadas al mundo del espectáculo. De esta manera, eligieron caminos separados al de su padre, priorizando un perfil mucho más bajo, enfocado en sus propios proyectos académicos, comerciales y deportivos. Mientras que el conductor brilla diariamente en la televisión, ellos construyen sus proyectos personales con absoluta independencia y esfuerzo propio, y disfrutan de salidas los tres que los hacen viajar en el tiempo.

Hernán Drago y sus hijos, Luka y Lola Drago

Así está hoy Luka Drago, el hijo mayor de Hernán Drago

El primogénito de Hernán Drago, Luka Drago, nació el 1 de enero de 2003. Desde muy chico demostró tener una personalidad sumamente disciplinada, reservada y con un marcado perfil bajo, características que lo llevaron a mantenerse alejado de las cámaras y del mundo mediático en el que brilla su padre. Durante su adolescencia, su gran pasión fue el fútbol, desempeñándose de forma muy prometedora como arquero en las inferiores de Vélez Sarsfield. Sin embargo, una severa lesión en la espalda truncó su sueño de convertirse en futbolista profesional, obligándolo a dar un giro radical en su destino y apostando a un lado más financiero.

Con el paso del tiempo, el joven demostró su resiliencia y capacidad emprendedora. En una primera etapa, apostó por su independencia económica mediante un emprendimiento gastronómico de cookies artesanales, donde él mismo se encargaba de la producción y la venta. A sus 22 años, y con más de 14 mil seguidores, Luka se encuentra enfocado de lleno en el universo de las finanzas y la administración. Respecto a esta dura transición y al presente de su hijo, el propio Hernán expresó en una entrevista íntima a la Revista Gente : “Luka jugó toda la vida al fútbol. Le fue muy bien hasta que se lesionó la espalda. Tenía que operarse, pero como no le garantizaron cómo saldría, decidió dar un paso al costado. Ahora está con el mundo de las finanzas”.

Luka Drago, el hijo mayor de Hernán Drago

Así está hoy Lola Drago, la hija menor de Hernán Drago

La hija menor de Hernán Drago, Lola Drago, nació el 16 de noviembre de 2005. A diferencia de su hermano mayor, posee una personalidad un poco más extrovertida, aunque comparte plenamente la decisión familiar de sostener un perfil bajo, alejada de los flashes mediáticos de la farándula argentina. La joven canaliza su gran carisma a través de las redes sociales, donde se destaca por su marcada afinidad por la naturaleza, los deportes, la playa y los viajes tanto dentro como fuera del país.

Con más de 20 mil seguidores, y a sus 20 años, Lola reparte su rutina diaria entre sus compromisos académicos, sus estudios universitarios en la UADE y su vida social. Además de ser una apasionada de los paisajes costeros y las actividades al aire libre, mantiene una relación sumamente unida y afectuosa con su núcleo familiar. Su padre siempre aprovecha las oportunidades públicas para llenarla de elogios y demostrar el inmenso cariño que le tiene. Recordando su crecimiento, durante una emisión en vivo del programa televisivo Bienvenidos a bordo , conducido en ese entonces por Guido Kaczka, un emocionado Hernán Drago abrió su corazón frente a las cámaras y expresó: “Es la mejor hija que me tocó en la vida. Es hermosa, es mi orgullo. La quiero demasiado” .

Lola Drago, la hija menor de Hernán Drago

Un viaje a Disney y recuerdo que salen a la luz: la tierna postal de Hernán Drago con sus hijos Luka y Lola

La relación entre Hernán Drago y sus hijos, Luka y Lola, consolidó a lo largo de los años sobre los pilares de la complicidad, el apoyo incondicional y una profunda unión familiar . A pesar de la separación de los padres, el conductor mantuvo un vínculo diario y sumamente estrecho con ambos jóvenes, quienes lo ven no solo como una figura de autoridad, sino como un verdadero amigo y confidente. Esta cercanía quedó perfectamente demostrada en los últimos días, cuando los tres emprendieron un viaje familiar a Disney en Orlando, un destino que no fue elegido al azar, sino para revivir momentos entrañables de su infancia.

Durante esta escapada mágica, la familia decidió recrear de forma idéntica una icónica fotografía tomada hace más de 20 años frente al majestuoso castillo de Magic Kingdom. En la imagen original del pasado, un jovencísimo Hernán sonreía a la cámara cargando a sus dos pequeños en brazos: Luka se ubicaba sobre sus hombros, mientras que la pequeña Lola descansaba en su brazo derecho. En la versión actual, el trío copió minuciosamente cada detalle de la escena, evidenciando el asombroso paso del tiempo y desatando la ternura en las redes sociales.

A pesar de que hoy sus hijos son dos jóvenes adultos que superan su estatura, Hernán Drago volvió a cargar a Luka sobre sus hombros mientras este se sujeta con esfuerzo, al mismo tiempo que sostiene a Lola a upa en el lateral derecho. "20 años después... La magia continúa", escribió el modelo reflejando que el amor y el cariño que se tienen sigue creciendo día a día.

La tierna postal de Hernán Drago con sus hijos Luka y Lola

El inolvidable viaje y la recreación de la emblemática fotografía demuestran que, más allá del paso del tiempo y de los caminos independientes que eligieron, Lola y Luka mantienen un vínculo indestructible con su padre, Hernán Drago, coronando un presente lleno de amor, complicidad y unión familiar.

A.E