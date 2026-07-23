"Me hiciste madrina": el conmovedor mensaje de Jujuy Jiménez para su sobrino Beltrán

Momentos cargados de dulzura y amor atraviesan Sofía “Jujuy” Jiménez y toda su familia ante la llegada de un nuevo integrante. Se trata de Beltrán, el hijo de su hermana Inés. A través de una serie de imágenes que compartió en sus redes sociales, la modelo mostró las primeras horas de vida del niño y anunció una gran noticia: además de convertirse en tía por primera vez, también estrenó el título de madrina.

Así se enteró Jujuy Jiménez que iba a ser tía y madrina

A principios de este año, mediante un video que compartió en su cuenta personal de Instagram, Jujuy Jiménez compartió su inmensa alegría ante sus más de 1,6 millones de seguidores. “Voy a ser tía y madrina. Beltru vení que te voy a recontra mil malcriar bebito de mi corazón. Te esperamos con mucho amor”, escribió en el epígrafe del clip donde se la ve visiblemente emocionada.

Jujuy Jiménez y su hermana Inés | Instagram

Fiel a su impronta espontánea, Sofía expresó su inmensa alegría por estos dos títulos que estaba a punto de estrenar. Con los ojos visiblemente llorosos, registró el momento en el que su hermana Inés le daba la grata noticia y la emoción se transformaba en un llanto de felicidad. Semanas más tarde llegó el baby shower, una celebración en la que volvió a expresar su amor por el nuevo integrante de la familia que estaba en camino. “Ya no queda nada para conocerte, Beltru. Unas ganas locas de verte la carita, alzarte en brazos, darte todos los gustos, estar ahí siempre, para lo que sea y necesites... Ay, Dios, de solo pensarlo y escribir esto, me emociono. No te das una idea lo bien que elegiste a tu mamá”.

En esa misma publicación, también dejó al descubierto la enorme ilusión que le generaba conocerlo y se preguntó: “¿Cómo es que se puede amar a alguien tanto sin siquiera conocerlo?”. Con esas palabras, reflejó la profunda emoción que le despertaba la llegada de su sobrino, incluso antes de tenerlo por primera vez en sus brazos.

Jujuy Jiménez conoció a su primer sobrino, Beltrán

Finalmente, llegó el día tan ansiado por toda la familia y Jujuy Jiménez no dudó en presentarle al bebé a todos sus seguidores. Para hacerlo, compartió un carrusel con las postales más emotivas del momento en el que llegó a la clínica y conoció al recién nacido. “Lo que esperé este día. Te amo, Beltru, de mi corazón. Me hiciste madrina, bebé. ¡Qué lujo!”, comenzó diciendo, llena de alegría, en el pie de las fotos.

Jujuy Jiménez y su sobrino Beltrán | Instagram

Acto seguido, dejó al descubierto el profundo amor que ya siente por el niño y expresó su deseo de acompañarlo en cada etapa de su vida. “Quiero mimarte, cuidarte, ser tu lugar seguro siempre, estar ahí cada vez que necesites, acompañarte en todas, con complicidad y alegría. Ahora todo tiene otro sentido”, señaló.

Además, le dedicó unas sentidas palabras a la flamante mamá, a quien destacó por el camino recorrido hasta convertirse en madre. “Inus, qué campeona sos. Una vez más, enseñándome el camino y lo valioso de la vida. Tan hermana mayor. Estoy muy orgullosa de vos y de Mau (el padre del nene). Beltrán no pudo haber elegido mejor. Felicitaciones a esta hermosa familia. Los amo con mi alma entera”, concluyó.

Jujuy Jiménez, su mamá, su hermana Inés y su sobrino Beltrán | Instagram

En las tomas, se la puede ver tomando por primera vez a su sobrino entre sus brazos, un momento que volvió a conmoverla hasta las lágrimas. Para sostenerlo y protegerlo, Jujuy se colocó una mantita de algodón sobre el pecho, ayudando a mantener al bebé abrigado y evitando el contacto directo con la ropa para que no le produzca ningún tipo de alergia dérmica.

Jujuy Jiménez y su sobrino Beltrán | Instagram

Cabe destacar que el vínculo entre Sofía e Inés trasciende el plano familiar, ya que durante ocho años también estuvieron unidas por el trabajo. En ese período, Inés se desempeñó como representante de su hermana y ambas compartieron distintos proyectos profesionales, entre ellos campañas publicitarias que protagonizaron junto a su otra hermana Pila; siempre con el objetivo de reivindicar los paisajes y la cultura de su provincia natal, Jujuy.

De esta manera, Jujuy Jiménez transita una tercera semana de julio cargada de emoción y nuevas experiencias, marcada por la llegada de su sobrino Beltrán y por el estreno de dos títulos que la llenan de orgullo y felicidad: el de tía y el de madrina. Con la sensibilidad a flor de piel y espontaneidad que la caracterizan, la conductora compartió con sus seguidores cada momento de esta nueva etapa familiar.