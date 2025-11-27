Luciana Salazar se sinceró sobre su primo, Luis Ortega: "Casi estuvimos, nos matamos de risa cuando lo recordamos"

En un diálogo íntimo con Héctor Maugeri para +CARAS, Luciana Salazar sorprendió al traer al presente un recuerdo adolescente que hoy revive entre risas. Contó que con su primo Luis Ortega “casi estuvieron”, una situación que en aquel momento generó distintas reacciones familiares. Su madre se mostraba mucho más estricta ante la posibilidad, mientras que Evangelina Salazar, madre de Luis, lo tomaba con naturalidad y sin dramatismo. “Las mamás de varones suelen ser más relajadas; cuando tenés una nena, querés proteger más”, reflexionó la modelo, recordando la escena con humor y cierta nostalgia.

Según relató, aquel momento no representó ninguna situación problemática, sino más bien un juego propio de la edad, envuelto en la inocencia de la adolescencia. Lo que sí quedó grabado fue el clima familiar que lo rodeó: miradas cruzadas, reglas implícitas y un ambiente donde cada adulto reaccionaba desde su propia sensibilidad. Con los años, la historia se convirtió en un clásico dentro de las anécdotas familiares que siguen repitiéndose con complicidad.

Luciana Salazar en +CARAS

Luciana Salazar y la complicidad familiar de su adolescencia

Luciana remarcó que la relación con sus primos fue clave en su infancia y juventud. Para ella, cada reencuentro era un acontecimiento esperado, especialmente porque pasaron gran parte de sus vidas viviendo en el exterior. “Cuando ellos venían a Buenos Aires o yo viajaba a Estados Unidos, era una fiesta. Eran momentos hermosos que marcaron mi crecimiento”, recordó. Esa dinámica tan cercana generó un lazo emocional que aún hoy permanece intacto.

Hace poco volvieron a conversar sobre aquel episodio con Luis Ortega, y también con Julieta, otra prima muy cercana. Las risas volvieron como si el tiempo no hubiera pasado. “Nos matamos de risa recordando las cosas que hacíamos de chicos”, confesó en +CARAS, destacando que su familia siempre fue un espacio donde la libertad emocional convivió con la contención.

Luciana Salazar y su mirada sobre el deseo y la química

Luciana Salazar

A partir de esa anécdota, Luciana profundizó en su manera de entender la intimidad y el deseo. Para ella, el sexo trasciende lo físico y se vuelve una experiencia emocional que combina piel, cabeza y corazón. “Para mí es química; son almas que se encuentran. Cuando está el cerebro involucrado, el placer es mayor”, definió con firmeza. Según su mirada, la intensidad aparece cuando se mezclan emoción, conexión profunda y ese magnetismo que no se explica con palabras. “Cuando todo eso se combina, explota”, aseguró, dejando en claro que su modo de vincularse siempre fue intenso y honesto.