Así está hoy Alaia, la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister

Desde su nacimiento, el 22 de septiembre en Inglaterra, Alaia cambió por completo la vida de Alexis Mac Allister y Ailén Cova. A punto de cumplir diez meses, la hija de la pareja se convirtió en una presencia habitual en las tribunas durante los compromisos de la Selección Argentina, donde acompaña a su papá en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister junto a su hija Alaia

En los últimos días, Mac Allister también se mostró emocionado al hablar de su faceta como padre. Durante una entrevista, destacó lo especial que fue celebrar su primer Día del Padre junto a Alaia y aseguró que contar con el apoyo de su familia en cada partido es uno de los mayores regalos que le dejó esta etapa.

Alaia y Ailén Cova acompañan a Mac Allister durante la copa del mundo

En cada presentación de la Selección Argentina, Alaia acompaña a sus padres desde las tribunas y, con cada aparición, despierta la ternura de los hinchas. Siempre en brazos de Ailén Cova, la pequeña disfruta de la experiencia mientras sigue de cerca los partidos en los que participa Alexis Mac Allister.

Como suele hacer desde su nacimiento, Ailén Cova comparte en sus redes sociales distintas postales de esta etapa familiar. Entre viajes, partidos y momentos cotidianos, las imágenes muestran cuánto creció Alaia en sus primeros meses de vida y cómo acompaña al futbolista en esta etapa de su carrera.

Los looks albicelestes de Alaia, la hija de Ailén Cova y Mac Allister

Además de su simpatía, Alaia conquistó a los seguidores de la Selección Argentina con los conjuntos que luce en cada partido. Entre sus prendas favoritas se destacan las minicamisetas con el número 20 que identifica a Mac Allister, además de distintos outfits en tonos celeste y blanco y accesorios a juego.

Ailén Cova junto a su hija Alaia

Cada nueva aparición de la pequeña genera cientos de reacciones en las redes sociales, donde los fanáticos celebran su crecimiento y destacan el estilo elegido por Ailén Cova para acompañar cada presentación de la familia en las tribunas. A pocos meses de cumplir su primer año de vida, Alaia ya se convirtió en una de las protagonistas fuera de la cancha, robándose todas las miradas cada vez que acompaña a Alexis Mac Allister.