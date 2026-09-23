La historia de amor de Pata Echegoyen y Rodrigo Pardo: un celestino famoso, un romance fugaz que amenazó todo y la boda 25 años después

Pata Echegoyen y Rodrigo Prado del Río construyeron una historia de amor que atravesó distintas etapas antes de llegar al altar. Se conocieron hace más de dos décadas gracias a un amigo en común, formaron una pareja, fueron padres de Lucía y también tuvieron un impasse que durante un tiempo hizo pensar a la actriz que aquel vínculo había quedado definitivamente en el pasado.

Una de las primeras fotos de Pata Echegoyen y Rodrigo Pardo

Sin embargo, el tiempo terminó demostrando lo contrario. Después de reencontrarse por una cuestión inmobiliaria, ambos volvieron a apostar por la relación y continuaron juntos durante años. En 2021, después de 25 años de historia, decidieron formalizar su vínculo con una celebración para 140 invitados en Palermo, donde su hija tuvo un papel especial.

El celestino de Pata Echegoyen y Rodrigo Prado

El comienzo de la relación tuvo a Martín Seefeld como protagonista inesperado. El actor era amigo de Pata Echegoyen y, después de que ella terminara una relación, decidió presentarle a alguien. La actriz recordó que prácticamente acababa de quedar soltera cuando su amigo la llevó a un encuentro en el que estaba Rodrigo. La primera impresión no fue precisamente la de una historia de amor anunciada.

Pata Echegoyen y Rodrigo Pardo fueron presentados por Martín Seefeld

En varias oportunidades, la intérprete contó que había llegado sin demasiadas ganas de conocer a nadie y que, cuando vio a Rodrigo, decidió mantenerse al margen. Él, en cambio, quedó interesado desde el primer momento. Según recordó, le dijo a Martín Seefeld que le había gustado la mujer que había llevado. Poco después comenzaron a verse y aquella presentación terminó dando paso a una relación que se extendería durante décadas.

El inesperado romance que puso en jaque la relación de Pata Echegoyen y Rodrigo Prado

Después de un tiempo juntos, la historia de Pata Echegoyen y Rodrigo Prado atravesó una crisis. Mientras estaban en pareja, la actriz se enamoró de Carlos “Carlín” Calvo, con quien trabajaba en el programa Hola Papi, según ella destaca La Nación. Aquel romance fue intenso, pero duró alrededor de un año y medio. La separación se extendió durante varios años y ambos continuaron sus vidas por caminos diferentes. Sin embargo, la actriz reconoció que con el padre de su hija había quedado una historia pendiente. Durante ese período llegó a pensar que no volverían a estar juntos, aunque el reencuentro terminó sucediendo de una manera inesperada.

Pata Echegoyen y Rodrigo Pardo vivieron una separación momentanea

El encargado indirecto de ese nuevo capítulo volvió a ser Martín Seefeld. La experta en artes escénicas coincidió con Rodrigo en una fiesta del actor y, en aquel momento, aprovechó para consultarle por una cuestión inmobiliaria porque necesitaba mudarse. Ese contacto, que en principio parecía estrictamente práctico, terminó cambiando nuevamente el rumbo de la pareja.

El reencuentro, la llegada de Lucía y una nueva etapa para Pata Echegoyen y Rodrigo Prado

Después de aquella conversación, Pata Echegoyen y Rodrigo Prado volvieron a acercarse. En su momento, la actriz recordó que él le dijo que ella había sido la mujer de su vida y que todavía la amaba. A partir de ese encuentro retomaron la relación y poco después comenzaron a buscar a su hija. Lucía llegó después de un proceso de tratamientos, había sido muy deseada. La relación volvió a consolidarse y atravesó los años con una dinámica familiar que ambos eligieron mantener lejos de las grandes exposiciones.

Lucia llegó a completar la familia

La boda después de 25 años y una fiesta que nació de otra celebración

La decisión de Pata Echegoyen y Rodrigo Prado de casarse llegó en 2021, después de 25 años de relación. Aunque durante mucho tiempo habían preferido no modificar la dinámica de pareja que habían construido, la pandemia terminó dando lugar a una situación inesperada: el salón que habían reservado para celebrar los 15 años de Lucía quedó inutilizado por las restricciones.

La boda de Pata Echegoyen y Rodrigo Pardo // Instagram: patriciaechegoyenoficial

Cuando el lugar volvió a abrir, la adolescente ya no quería realizar aquella fiesta. Entonces Pata Echegoyen y Rodrigo Prado tomaron una decisión: como el salón ya estaba pago, aprovecharon la reserva y transformaron aquella celebración en su propia fiesta de casamiento. El resultado fue una gran celebración en Palermo con 140 invitados, ceremonia civil y la presencia de un sacerdote. Lucía, que entonces tenía 16 años, fue además la encargada de llevar los anillos hasta el altar, en uno de los momentos más emotivos de la noche. Así, una historia que había comenzado con una presentación inesperada, terminó con la pareja frente al altar.