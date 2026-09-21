La historia de amor de Diego Torres y Débora Bello: el videoclip que los unió, una boda secreta y una separación que terminó en divorcio

Diego Torres y Débora Bello fueron durante años una de las parejas más queridas del espectáculo. El cantante y la modelo construyeron una relación que se extendió durante 17 años, atravesó distintos momentos de sus respectivas carreras y tuvo como fruto el nacimiento de Nina, la única hija que tuvieron en común.

Diego Torres y Débora Bello

Sin embargo, después de casi dos décadas juntos, la historia de amor llegó a su fin. A fines de 2021, apenas un año después de haber celebrado una boda secreta en Miami, El intérprete y la presentadora anunciaron su separación y posteriormente concretaron su divorcio. La decisión marcó un nuevo capítulo para ambos, aunque especialmente para la modelo, que debió reconstruir su vida mientras continuaba priorizando la crianza de su hija.

Cómo comenzó la historia de amor de Diego Torres y Débora Bello

La historia de amor entre Diego Torres y Débora Bello comenzó en 2005, cuando se conocieron durante un asado organizado por amigos en común. Por entonces, el cantante acababa de atravesar una extensa relación con la actriz colombiana Angie Cepeda, por lo que ambos eligieron mantener los primeros tiempos de su vínculo lejos de la exposición pública. Un año después, la relación comenzó a tomar otra dimensión frente a las cámaras. Y es que la modelo protagonizó el videoclip de “Andando”, una de las canciones del artista, que fue lanzada en 2006 como primer corte de difusión del disco homónimo.

Diego Torres y Débora Bello se conocieron en 2005

El rodaje se realizó en la Patagonia y permitió que la pareja compartiera su vínculo de una manera artística, mientras los rumores sobre el romance comenzaban a confirmarse. A partir de entonces, ambos consolidaron una relación que se caracterizó por el bajo perfil y el acompañamiento mutuo. Mientras él continuaba con su carrera musical, ella desarrollaba su trayectoria como modelo y conductora. Con el paso de los años, ambos también comenzaron a proyectar una vida familiar lejos de la Argentina.

La llegada de Nina y la boda secreta de Débora Bello y Diego Torres en Miami

Uno de los momentos más importantes de la relación llegó con el nacimiento de Nina. Débora Bello tenía 37 años cuando se convirtió en madre y, según recordó tiempo después, la decisión de tener un hijo había sido buscada y compartida con el artista. Sin embargo, la llegada de la niña estuvo acompañada por una situación especialmente delicada: Nina nació en la semana 32 de gestación y permaneció un mes internada en una unidad de neonatología.

Diego Torres y Débora Bello se casaron en 2020

Después de 16 años en pareja, la pareja decidió dar otro gran paso. El 14 de diciembre de 2020 se casaron en secreto en Miami, ciudad en la que estaban radicados. La ceremonia fue íntima y se realizó al aire libre, sobre la arena y frente al mar, con un altar decorado con flores blancas y rosas. Nina, que tenía siete años, tuvo un lugar especial durante la celebración y fue la testigo de lujo de sus padres.

La separación, el divorcio y una nueva dinámica familiar para Diego Torres y Débora Bello

A fines de 2021, apenas un año después de la boda, Diego Torres y Débora Bello decidieron separarse. La modelo reconoció que la noticia la tomó por sorpresa: “Yo no me la vi venir, la verdad que no”. Además, describió aquel momento como una etapa traumática, en la que tuvo que replantearse distintos aspectos de su vida. Tras la ruptura, permaneció en Miami junto a Nina, mientras el artista se instaló en otro departamento de la ciudad.

Diego Torres y Débora Bello junto a su hija, Nina

Con el tiempo, Débora Bello y Diego Torres lograron reorganizar el vínculo alrededor de la crianza y establecer una dinámica basada en el compromiso con la menor. “Cuando hay amor, realmente no hay egos”, sostuvo al hablar de la relación actual con el cantante. Para ambos, el objetivo pasó a ser preservar para Nina un entorno estable y afectuoso, más allá de que ya no compartieran una vida en pareja. Así, después de 17 años de historia compartida, la relación tomó una nueva forma, mientras cada uno continúa con su vida.