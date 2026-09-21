Anita Espasandín compartió su particular ritual para arrancar la semana: “Lo que costó el lunes”

Anita Espasandin hizo del bienestar y el cuidado integral una parte importante de su estilo de vida. La novia de Benjamín Vicuña suele compartir en sus redes sociales distintos aspectos de su día a día y, en esta oportunidad, abrió una vez más las puertas de su intimidad para mostrar cómo elige comenzar la semana. Para ello, apostó por un momento de pausa y relajación en el que las terapias holísticas tuvieron un papel central. A través de imágenes y detalles de su experiencia, dejó ver cuáles son algunas de las prácticas a las que recurre para conectar con su bienestar, renovar energías y encontrar un espacio de calma.

Anita Espasandin compartió su rutina de desconexión para arrancar la semana

Más allá de sus proyectos profesionales y de las responsabilidades vinculadas a la maternidad, Anita Espasandin también encuentra momentos para dedicarse al cuidado personal y al bienestar. A través de las historias de 24 horas de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió una foto en blanco y negro en la que se la podía ver recostada sobre una camilla, con una bata clara y la cabeza apoyada sobre un almohadón cilíndrico. La imagen permitió conocer un poco más sobre el particular ritual que eligió para hacer una pausa y desconectarse de la rutina.

Anita Espasandin | Instagram

“Lo que costó el lunes y este regalo que me doy en las manos de Ale”, comenzó diciendo. Acto seguido, la empresaria enumeró las distintas terapias que formaron parte de su jornada de relax: “Reflexología, Reiki, armonización y a casita”. Aunque no posteó registros fílmicos del procedimiento, dejó ver que su propuesta de bienestar incluyó diferentes prácticas orientadas a la relajación y la búsqueda de equilibrio.

El momento de relax de Anita Espasandin | Instagram

Las prácticas de relax e introspección de Anita Espasandin

Una de las terapias que eligió Anita Espasandín para acompañar su momento de relax fue la reflexología, una práctica que consiste en realizar masajes y presiones en determinados puntos de los pies, que dentro de esta disciplina se consideran vinculados con distintas zonas y órganos del cuerpo. Además, también recurrió al Reiki, una técnica de origen japonés que se realiza mediante la imposición de manos y que busca favorecer una sensación de relajación y bienestar.

A estas experiencias se sumó la armonización, un término que suele utilizarse para describir distintas prácticas destinadas a generar una sensación de equilibrio y relajación a nivel físico y emocional. A través de estas actividades, la novia de Benjamín Vicuña busca fomentar un mayor bienestar integral, con propuestas que apuntan a conectar cuerpo, mente y emociones.

Anita Espasandin en el gimnasio | Instagram

Cabe destacar que, la semana pasada, Anita Espasandín había compartido en redes parte de su rutina de gimnasio y el entrenamiento que realiza para mantenerse activa. Ahora, volvió a mostrar otra faceta de su estilo de vida, esta vez vinculada al bienestar, la relajación y el cuidado personal. Entre actividad física y terapias holísticas, la empresaria deja ver distintos aspectos de su lifestyle y las prácticas que incorpora a su día a día para encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades y sus momentos de disfrute.