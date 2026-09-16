La historia de amor de Valentina Ferrer y J Balvin: desde el videoclip que los unió y el romance oculto, hasta la crisis que los separó

Durante casi una década, Valentina Ferrer y J Balvin construyeron una relación que, pese a la enorme exposición de ambos, mantuvo buena parte de su intimidad lejos de las cámaras. La modelo argentina y el cantante colombiano compartieron distintos momentos de su vida en redes sociales, especialmente desde la llegada de su hijo Río, aunque siempre conservaron ciertos límites sobre su vida familiar.

Valentina Ferrer y J Balvin

Este miércoles 16 de septiembre, la modelo confirmó finalmente la separación a través de sus historias de Instagram. La noticia llegó después de varios días de especulaciones en redes sociales y puso punto final a las versiones sobre un posible distanciamiento. En su mensaje, la modelo no dio detalles sobre los motivos de la decisión y eligió centrarse en el vínculo que ambos conservarán como padres.

Valentina Ferrer confirmó la separación de J Balvin

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Valentina Ferrer al comienzo del comunicado, utilizando el nombre real del artista colombiano. En el mismo mensaje, la modelo explicó que la decisión fue tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para la familia”. Además, remarcó el lugar que tendrá Río en esta nueva etapa: “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.

El comunicado de Valentina Ferrer sobre la separación con J Balvin

La cordobesa también pidió respeto por el momento personal que atraviesan: “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, expresó antes de cerrar el mensaje con su firma. Hasta el momento, J Balvin no realizó un comunicado propio sobre la separación.

Así comenzó la historia de Valentina Ferrer y J Balvin

La historia entre Valentina Ferrer y J Balvin comenzó antes de que fueran pareja. Ambos se conocieron durante la grabación del videoclip de “Sigo Extrañándote”, en 2017. Ella participó en la producción y, aunque hubo interés por parte del cantante, en ese momento la modelo estaba en una relación y decidió mantener ese límite. Con el tiempo, el vínculo continuó desde la amistad y finalmente tomó otro rumbo. En 2018 comenzaron su relación y, desde entonces, atravesaron distintas etapas juntos mientras desarrollaban sus respectivas carreras.

Valentina Ferrer y J Balvin se conocen desde hace casi 10 años

La pareja eligió mantener buena parte de su intimidad en reserva, aunque de tanto en tanto compartían escenas de su vida cotidiana con sus seguidores. En 2021, la relación sumó un nuevo capítulo con la llegada de Río. La pareja había anunciado ese mismo año que esperaba a su primer hijo y, en junio, nació el niño. Desde entonces, la familia se convirtió en una parte importante de las publicaciones que ambos realizaban en redes sociales, con distintos momentos compartidos junto al pequeño.

Las señales que habían despertado rumores de crisis en redes

Antes de que Valentina Ferrer confirmara la separación, distintos movimientos en sus redes sociales habían comenzado a llamar la atención de sus seguidores. Uno de los contenidos que más repercusión tuvo fue un video publicado en TikTok en el que la modelo caminaba mientras sonaba “Alguien que me amaba”, de Karol G. La elección de la canción fue interpretada por algunos usuarios como una posible referencia a que su situación sentimental estaba en crisis.

J Balvin, Rio y Valentina Ferrer

A eso se sumaron reacciones de Valentina Ferrer a determinados comentarios y la menor presencia de J Balvin en algunas de sus publicaciones recientes. Sin embargo, ninguna de esas señales permitía establecer por sí sola una separación ni mucho menos conocer sus motivos. Finalmente, fue la propia modelo quien confirmó la noticia y decidió ponerle palabras al final de la relación.